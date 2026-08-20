Curro Romero, ingresado de urgencia en un hospital de Sevilla a los 92 años

Curro Romero se encuentra atravesando un nuevo bache de salud. El maestro ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir una neumonía. Una dolencia a la que, hace tan solo unos meses, concretamente en abril, ya tuvo que hacer frente en el mismo centro hospitalario mencionado. Su recuperación fue paulatina, pero, tan solo 30 días después, reapareció con motivo del 40º aniversario de los Premios Taurinos Puerta del Príncipe. Allí, mostró una imagen que dejaba al descubierto su buen aspecto. Un desenlace que todos sus seguidores desean que se repita con este último ingreso.

Por ahora, se desconoce en qué punto se encuentra y si los médicos valoran concederle pronto el alta, pero, como no podía ser de otra manera, su nuevo revés de salud ha puesto sobre la mesa los repetidos achaques que también tuvo en 2025. Sin ir más lejos, en plena Feria de Abril de aquel año, encadenó dos hospitalizaciones, la primera por una infección de orina y la segunda por una respiratoria. En septiembre, el diestro ingresó por una neumonía que se complicó con el covid, una situación por la que Carmen Tello, su mujer, se sintió muy angustiada. Además, en 2019, también fue diagnosticado de un cáncer de laringe por el que tuvo que pasar por quirófano y recibir varias sesiones de quimioterapia. Sin olvidarnos de las dificultades de movilidad que presenta desde que sufrió una rotura de cadera.

Siendo fiel a su cercanía, Carmen Tello, lejos de optar por el silencio, no ha tenido problema en atender a la prensa y, sin separarse en ningún momento del lado del torero, ha señalado que «es muy fuerte» y que evoluciona favorablemente. De hecho, ha desvelado que ya no tiene antibióticos por vía intravenosa, lo que supone un gran avance para él. No obstante, a la periodista Beatriz Córtazar le ha detallado que todo comenzó cuando el Faraón de Camas comenzó a tener fiebre en casa y una saturación de oxígeno muy baja.

Una vez más, Carmen Tello ha demostrado ser la fiel compañera de Curro Romero, permaneciendo a su lado tanto en los buenos momentos como en los más complicados. Una unión que se ha mantenido firme con el paso de los años y que ha convertido a la pareja en una de las más consolidadas del panorama social español.

Su historia de amor se remonta a varias décadas atrás. Después de 28 años juntos y tras haberse dado el «sí, quiero» por lo civil en 2003, Carmen Tello y el mítico torero decidieron dar un paso más y sellar también su amor por la Iglesia. Lo hicieron el 18 de diciembre de 2022 en Sevilla, en una ceremonia íntima celebrada en la capilla de la Flagelación de la Casa de Pilatos, uno de los enclaves más emblemáticos de la capital hispalense.