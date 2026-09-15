Nace el segundo hijo en común de Maluma y Susana Gómez: éste es el nombre que han elegido

La familia crece. Maluma y Susana Gómez han dado la bienvenida a su segundo hijo en común. Así lo ha comunicado el cantante a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a su mujer y el pequeño recién nacido en la sala del hospital. Por ahora, no son muchos los datos que han compartido del parto, limitándose a señalar que llegó al mundo el pasado 14 de septiembre y que el nombre que han elegido para él es Orión Londoño Gómez.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena tanto por parte de sus multitudinarios fans como de algún otro rostro conocido de Latinoamérica. «El pequeño gigante», «Maluma baby», «Bienvenido, cachorrito», «Felicidades a los dos», «Qué preciosos», «Qué nombre tan lindo», «Te amamos, Orión», «Nuevo integrante», «Muchas bendiciones para ti y para tu familia», «Me muero de amor», «Bienvenido al mundo», «Heredero de la belleza de su padre», «¿Listos para vivir este sueño?», «Son hermosos», escribían algunos de ellos.

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Fue el pasado mes de mayo cuando la pareja anunció que se encontraban esperando a su segundo hijo en común. Lo hicieron de nuevo a través del universo 2.0, donde publicaron una imagen en la que el artista aparecía besando la incipiente tripa de embarazada de Susana Gómez, su actual pareja y madre de su primera hija. Aunque por aquel entonces no dieron detalles del sexo del bebé, Maluma utilizó un corazón azul como pie de foto, algo que para muchos significó que se trataba de un niño. Y finalmente, no se confundían.

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¿Qué significa el nombre Orión?

Aunque por ahora, ni Maluma ni Susana han explicado el motivo por el que han decidido llamar Orión al pequeño, lo cierto es que se sabe que es un nombre que procede de la mitología griega. Según varios portales, significa «cazador gigante» porque se asocia con el hijo de Poseidón, el cual era conocido por su gran fuerza y sus habilidades para la caza. Por otro lado, en el mundo de la astronomía, Orión es una de las constelaciones más reconocibles y brillantes del hemisferio norte, visible en el invierno y fácilmente identificable por las estrellas que forman un cinturón.