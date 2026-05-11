Susana, la mujer que hace realidad el ‘felices los 4’ de Maluma: el cantante será padre otra vez

Maluma ha anunciado que en tan solo unos meses se convertirá en padre por segunda vez. Lo ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que aparece besando la incipiente tripa de embarazada de Susana Gómez, su actual pareja y madre de su primera hija.

Como no podía ser de otra manera, la noticia ha generado un sinfín de mensajes de enhorabuena, pero más allá de las reacciones, lo cierto es que también se ha despertado un gran interés por conocer todo sobre Susana Gómez, la mujer con la que uno de los cantantes más codiciados del momento está formando su propia familia.

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Susana y Maluma llevan casi seis años juntos, pero lo cierto es que desde el principio, ella ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. De hecho, no pertenece al mundo del espectáculo. Es nacida en Medellín, tiene 32 años y, aunque se desconocen detalles de su infancia, a día de hoy varios medios señalan que estuvo casada hasta principios del 2021. Es arquitecta y fundadora de un negocio de joyas llamado Sileo, pero la exposición pública no va con ella, y las redes sociales las mantiene en modo privado. Es por ello por lo que también son escasas las fotografías que han trascendido de la misma —más allá de las compartidas por el cantante y las captadas por los paparazzi—.

Su historia de amor con Maluma

Los primeros rumores de romance entre Maluma y Susana surgieron a finales de 2020. Eran amigos desde hace tiempo porque compartían un grupo de conocidos en común, pero, sin embargo, no fue hasta el 2021 cuando el intérprete de Felices los 4 oficializó su historia de amor a través de las redes sociales, donde publicó una fotografía en la que aparecían fundiéndose en un romántico beso delante de un enorme árbol de Navidad. «Gracias, Santa», escribía por aquel entonces, dejando entrever que estaba muy agradecida por haber conseguido rehacer su vida sentimental.

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En 2023, Maluma compartió con los asistentes a un concierto que realizó en Medellín que llevaba muchos años buscando el amor y que «no se había dado cuenta de lo que tenía al lado». Unas palabras que confirmaron que era amigo de Susana desde hacía un largo tiempo. Aunque cabe destacar que no fue la primera vez que se ha deshecho públicamente en halagos hacia su chica. Y es que, además de dedicarle canciones y bonitas declaraciones, ha protagonizado momentos dignos de un guion de película romántica, como cuando bajó del escenario para darle un apasionado beso durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina.

Su noviazgo dio un paso más cuando el 9 de marzo de 2024 se convirtieron en padres por primera vez. «Nació el amor de nuestras vidas, Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana. Amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre; jamás olvidaré ese momento. Las amo», escribió el artista en el universo 2.0. Ahora, dos años después, están a punto de ampliar la familia y de volver a vivir uno de los momentos más importantes de sus vidas.