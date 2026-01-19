Escándalo entre los fans de Maluma tras el cambio que nadie esperaba: «Dios mío»

El inicio de 2026 ha traído consigo una inesperada sorpresa para los seguidores de Maluma. El cantante colombiano, uno de los referentes indiscutibles de la música urbana a nivel internacional, protagonizó un cambio de imagen radical al mostrarse públicamente sin barba por primera vez en meses. Un gesto aparentemente sencillo que, sin embargo, fue suficiente para desencadenar una oleada de reacciones en redes sociales y situarlo de nuevo entre las principales tendencias digitales.

La transformación se conoció a través de una fotografía compartida por la dermatóloga Elizabeth Arroyave, en la que el artista aparece con el rostro completamente afeitado y una imagen que muchos asociaron de inmediato con sus primeros años de carrera. La instantánea, publicada junto a un mensaje de tono cercano y personal, se viralizó en cuestión de minutos y generó miles de comentarios que celebraban el nuevo aspecto del cantante.

El gran cambio de Maluma

Maluma, cuyo nombre completo es Juan Luis Londoño, tiene 31 años y cuenta con una trayectoria consolidada gracias a éxitos globales como Felices los 4, Borró Cassette o Hawái. Su estética, cuidadosamente construida a lo largo de los años, ha sido siempre parte esencial de su identidad artística, por lo que cualquier modificación en su imagen adquiere una relevancia inmediata entre su público.

En la fotografía difundida por Arroyave, el artista aparece junto a la especialista tras eliminar la barba que lo había caracterizado en los últimos tiempos. La doctora acompañó la publicación con un texto en el que describía el encuentro como un momento sencillo y significativo, destacando el cuidado de la piel y la confianza mutua. «Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos», escribió.

El mensaje reforzó la percepción de un cambio asumido con naturalidad, pero no impidió que la imagen desatara un intenso debate entre seguidores y usuarios de redes sociales.

Así ha reaccionado el público

Las respuestas no se hicieron esperar. Miles de comentarios destacaron el aspecto rejuvenecido del cantante, con frases como «Dios mío, le quitaron 10 años» o «guapísimo sin barba», junto a otros mensajes que subrayaban que el artista parecía haber recuperado la imagen de sus primeros lanzamientos musicales.

Otras reacciones, igualmente virales, incidieron en el impacto inmediato del gesto. «Maluma hasta con quitarse la barba se hace viral», escribía un usuario, mientras otro afirmaba que «los hombres cuando se quitan la barba se ven horribles, excepto Maluma». Comentarios como “es guapo de verdad” o “se ve guapo sin barba” se repitieron en distintas plataformas, consolidando el alcance de la publicación.

El episodio volvió a poner de manifiesto la capacidad de Maluma para generar conversación más allá de sus lanzamientos musicales, así como su influencia en la cultura popular y en los códigos estéticos de su generación. Tras la difusión de la imagen, las interacciones en sus perfiles digitales aumentaron de forma notable.

La otra polémica sobre Maluma

El interés en torno al cantante coincidió, además, con la circulación de un video que generó inquietud entre sus seguidores. En las imágenes, difundidas en redes sociales, Maluma aparece en lo que parece ser una salida nocturna, aparentemente en una discoteca, manteniendo una conversación con gesto serio junto a su pareja, Susana Gómez.

En el video se observa cómo el artista se aleja del lugar dejando a Gómez atrás, un detalle que alimentó las especulaciones sobre el estado de la relación. La escena, captada por terceros, fue suficiente para reactivar el interés por la vida privada del cantante, un terreno que la pareja ha tratado de preservar con especial discreción desde el inicio de su relación en 2020.

Maluma y Susana Gómez han mantenido un perfil bajo a pesar de la enorme exposición mediática del artista. Desde que comenzaron su relación, han compartido pocos momentos juntos en redes sociales y han evitado pronunciarse públicamente sobre su vida en común.

Ambos son padres de una hija, Paris, nacida el 9 de marzo de 2024, cuya intimidad también han procurado proteger. Aunque Susana Gómez ha acompañado al cantante en algunos eventos públicos, la pareja ha optado por no alimentar titulares ni ofrecer declaraciones sobre su relación, una postura que se ha mantenido constante con el paso del tiempo.

Mientras tanto, el cambio de look de Maluma continúa generando conversación y reafirma su capacidad para captar la atención mediática incluso fuera del ámbito estrictamente musical. Un recordatorio de que, en su caso, cada gesto tiene un impacto inmediato en millones de seguidores en todo el mundo.