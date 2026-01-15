Maluma ha dejado a sus seguidores en shock. El artista ha sorprendido en este comienzo del 2026 con un radical cambio de look con el que ha abierto un debate. El intérprete de Cosas Pendientes ha decidido comenzar el nuevo diciendo adiós al pasado, a su identidad y, sobre todo, a su barba. Una fotografía que no ha publicado el de Medellín, sino su dermatóloga y que no ha tardado en hacerse viral.

La imagen de Maluma que ha dado la vuelta al mundo

Sabido es que el artista siempre ha estado muy preocupado por su imagen y, desde hace años, presumía de tener una barba muy bien cuidada, que se convirtió en todo un sello de identidad. Pues bien, el cantante ha decidido comenzar una nueva era y no precisamente en la música. Casi irreconocible, Maluma ha aparecido en las redes sociales sin barba y con la cara limpia. Una foto que ha generado un gran debate entre sus fans.

La responsable de este cambio de imagen del artista no ha sido Susana Gómez, la madre de su hija y con la que mantiene una relación sentimental desde el 2020-, sino Elizabeth Arroyave, la dermatóloga de Maluma, que ha desvelado el motivo del cambio de imagen del cantante. «Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido (…). La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos», ha escrito junto al posado.

Una instantánea que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores. La realidad es que ha habido unanimidad y la mayoría de ellos consideran que el físico del artista -que recuerda al de hace 10 años- ha mejorado con respecto al anterior. Y no solo eso, sino que aseguran que parece mucho más joven, «Así es el auténtico Maluma baby», «nueva era de Juan Luis confirmada. Me había olvidado que a este hombre le queda perfecto todo», «se ve más niño» o «no lo reconocí», ha sido el feedback de sus fans.

No es la primera vez que el artista se pone en las manos de la Dra. Elizabeth Arroyave, tal y como ha desvelado en sus redes sociales, sino que la especialista contó que Maluma es un paciente habitual. «Es importantísimo para el cuidado de su imagen, el cuidado de la piel, limpieza (drenaje de lesiones) Nanopore (microneeling) y Spectrum mask con vitamina c», escribió la dermatóloga en su perfil social el pasado mes de septiembre, donde también dijo que cuidaba de la piel de Susana, la pareja del artista.