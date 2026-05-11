El Gobierno lo ha confirmado: empieza en España el Servicio Militar para los nacidos en el año 2008

En 2026, España ha confirmado a través de su publicación en el BOE la puesta en marcha del servicio militar voluntario dirigido a jóvenes nacidos en 2007 y 2008. La medida no supone el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, sino que forma parte del modelo de Ejército profesional basado en sistemas de reserva voluntaria. El objetivo de esta iniciativa es ampliar la base social de apoyo a las Fuerzas Armadas, fomentar la participación femenina y ofrecer una formación práctica centrada en valores como la disciplina, la responsabilidad y el compromiso con la defensa nacional.

La Constitución Española, en su artículo 30, recoge el derecho y el deber de defender España: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública».

Servicio Militar en España

Las tensiones geopolíticas han reabierto en España un debate que parecía cerrado desde hace años. Según una encuesta del instituto británico YouGov, realizada a finales de 2025, el apoyo al regreso del servicio militar obligatorio en España alcanzó el 42,1 %.

En otros países europeos también se han adoptado medidas relacionadas con la preparación civil y militar. Polonia, Letonia y Estonia han impulsado programas de preparación ciudadana y formación básica. Letonia recuperó el servicio militar obligatorio en 2023, mientras que Estonia nunca lo eliminó debido a su proximidad geográfica con Rusia.

Por su parte, en Alemania, desde el 1 de enero de 2026, el país ha puesto en marcha un nuevo sistema de servicio militar que no es estrictamente obligatorio, pero tampoco completamente voluntario. Todos los jóvenes, especialmente los hombres nacidos a partir de 2008, deben registrarse, completar un cuestionario y someterse a evaluaciones médicas. En la práctica, no existe obligación de alistarse, pero sí de entrar en el sistema de selección. Quienes no realicen este trámite pueden enfrentarse a multas de hasta 1.000 euros.

Reservistas Voluntarios

En España, el pasado mes de marzo, una publicación en el BOE anunció una convocatoria de 500 plazas destinadas a Reservistas Voluntarios, un programa orientado a ofrecer formación militar básica a jóvenes mayores de 18 años. Tanto los nacidos en 2007 como los de 2008 pueden optar a esta iniciativa de carácter completamente voluntario.

«Un Reservista Voluntario (RV) es el español que, en ejercicio de su derecho constitucional de defender a España, se vincula temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas por medio de un compromiso de disponibilidad», detalla el Ministerio de Defensa.

El programa contempla una formación básica dividida en periodos concretos que, por lo general, no superan los 30 días. El objetivo es que los participantes adquieran conocimientos elementales sobre defensa, disciplina y herramientas estratégicas sin tener que abandonar de forma permanente su vida cotidiana. Se trata de un modelo inspirado en países como Suiza, que en los últimos años ha reforzado este tipo de preparación militar voluntaria.

La provisión aprobada para 2026 se integra dentro de un paquete más amplio de plazas relacionadas con la estructura militar española. El decreto contempla 1.256 plazas de ingreso directo, 1.607 plazas de promoción, 2.863 plazas de acceso y adscripción a cuerpo y escala, hasta 1.000 plazas destinadas a militares de Tropa y Marinería con relación permanente, 500 plazas para reservistas voluntarios y otras 81 plazas para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

Requisitos

«Puedes ser reservista si quieres aportar, de forma voluntaria y temporalmente, tus capacidades y conocimientos en las misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas dentro y fuera de nuestras fronteras».

Según el portal oficial de reclutamiento del Ministerio de Defensa, los aspirantes deben contar con nacionalidad española, no tener antecedentes penales, acreditar buena conducta ciudadana, no estar privados de derechos civiles y cumplir los requisitos específicos de cada vacante.

Dependiendo de la formación académica, se puede acceder a diferentes categorías dentro de la reserva voluntaria: Alférez para quienes cuentan con primer ciclo de carrera o licenciatura, Sargento para personas con Formación Profesional o estudios de Grado Medio, y Soldado para el resto de perfiles.

Una vez obtenida la plaza, los seleccionados deben completar una formación inicial. El Ministerio de Defensa explica que el proceso incluye una instrucción básica y, en algunos casos, una formación específica con una duración máxima de 30 días. Posteriormente, se firma un compromiso inicial de tres años.

Los aspirantes seleccionados que, una vez superado el período de Formación Militar Básica y, en su caso, el de Formación Militar Específica, firmen el compromiso inicial, adquirirán la condición de Reservistas Voluntarios, con los empleos de Alférez (RV), Sargento (RV) o Soldado (RV) / Marinero (RV), según la categoría a que hayan accedido.