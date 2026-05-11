André Alonso, experto en jardinería doméstica: «Si la maceta es muy grande, la planta invertirá todas sus energías en colonizarla»

André Alonso, reconocido por la Asociación de Centros de Jardinería (ACPO) como Mejor Greenfluencer del Año 2024, ha construido su audiencia explicando el cuidado de las plantas con una lógica y carisma que cualquier persona sin formación botánica puede seguir. En su último consejo, Alonso fija la atención en un momento concreto y crítico del trasplante: la elección de la maceta.

Para el experto, el error no está en cómo se trasplanta, sino en cuándo se decide el recipiente. «Si elige la maceta antes de hacer el trasplante, lo está haciendo mal», advierte. La razón tiene que ver con la proporción entre las raíces y el espacio disponible, y sus consecuencias van desde el estancamiento del crecimiento hasta la pudrición.

¿Por qué una maceta demasiado grande hace que la planta invierta sus energías en colonizarla?

A través de uno de sus célebres videos de TikTok, Alonso explica que el primer paso en cualquier trasplante no es elegir el recipiente, sino examinar el sistema radicular. «Primero tienes que ver cuántas raíces tiene para poder elegir correctamente el tamaño de la maceta», señala.

Solo después de esa inspección se puede tomar la decisión correcta. Dicho esto, el recipiente adecuado es aquel en el que las raíces ocupen el 80% del espacio, dejando el 20% restante para el sustrato.

Cuando la maceta es demasiado grande respecto al volumen de raíces, la planta no aprovecha el espacio extra en sentido positivo. Al contrario: lo interpreta como un déficit que hay que corregir.

«Una maceta demasiado grande hará que la planta invierta todas sus energías en colonizarla», explica Alonso, lo que frena el desarrollo aéreo (tallos, hojas y flores) en favor del crecimiento radicular hacia el sustrato vacío. El resultado es una planta que parece estancada sin motivo aparente.

Otro problema presente: una maceta grande favorece la pudrición de raíces

El segundo problema que genera una maceta sobredimensionada es de naturaleza física. Un volumen de sustrato mucho mayor que el que las raíces pueden absorber tarda demasiado en secarse entre riegos.

Esa humedad persistente crea las condiciones ideales para el desarrollo de hongos y bacterias que provocan la pudrición radicular, uno de los problemas más frecuentes y difíciles de revertir en plantas de interior.

Los síntomas más habituales son el amarilleo de las hojas, el marchitamiento y la pérdida de turgencia incluso cuando la tierra parece húmeda. En los casos avanzados, las raíces se vuelven pardas, blandas y desprenden olor.

Detectarlo a tiempo y trasladar la planta a una maceta de tamaño adecuado puede ser suficiente para revertirlo, siempre que las raíces sanas sean todavía mayoritarias.

¿Cómo hay que elegir el tamaño correcto de maceta al trasplantar?

Antes que nada, si notas que la planta está contenta en su maceta, no la toques. Ahora, si ese no es el caso, la regla práctica que propone Alonso es sencilla: se retira la planta del recipiente actual, se examina el estado y la cantidad de raíces, y se escoge el tamaño de la nueva maceta en función de ese volumen.

El recipiente debe tener el espacio justo para que las raíces queden distribuidas con comodidad, sin que sobre demasiado sustrato a los lados ni debajo.

Por último, como referencia adicional, los especialistas en jardinería recomiendan no superar más de uno o dos tamaños respecto al recipiente anterior.

En términos de diámetro, suele ser suficiente con elegir una maceta entre dos y cuatro centímetros más ancha. El trasplante es también el momento de renovar el sustrato, que con el tiempo pierde estructura y capacidad de drenaje, otro factor que incide directamente en el riesgo de pudrición.