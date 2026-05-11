Los sanitarios del Hospital Militar Gómez Ulla admiten estar expectantes ante la evolución de la cepa Andes de hantavirus, tras la llegada de los 14 españoles que viajaban en el lujoso crucero MV Hondius. El centro médico sigue protocolos de seguridad para evitar el contagio de pacientes y trabajadores: «Obviamente tenemos miedo, es una cepa que no conocemos», cuenta una trabajadora a OKDIARIO.

«Nada más llegar, entraron al hospital con los EPI puestos y mascarillas. Además, se les hicieron pruebas para comprobar si había algún contagio de hantavirus en el grupo. Por el momento todos han dado positivo, pero es pronto todavía», relata una de las trabajadoras a este periódico.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, los nuevos pacientes se encuentran aislados en la planta 13 del Hospital Militar Gómez Ulloa, donde únicamente entran a atenderles los médicos militares y las enfermeras asignadas a este proyecto. Esta es una de las plantas donde hay habitaciones individuales, lo que impide el contacto más directo, en comparación con las compartidas.

Esta planta se ha cerrado completamente a pacientes del hospital. Los médicos que asisten a estos 14 pasajeros del crucero MV Hondius no pueden pasar consulta hasta que haya finalizado el confinamiento.

Además, se ha fijado que la renovación del aire se lleve a cabo por un proceso en el que se depura el aire que se encuentra dentro de la zona confinada. Es decir, el aire del interior no se renueva sacando al exterior el oxígeno y dióxido de carbono de estos 14 pacientes, sino que se depura desde dentro.

Para entregarles la comida, el personal autorizado sitúa bandejas de comida en la puerta de la planta 13. Posteriormente, los inquilinos introducen en el interior de la zona aislada los carritos y, al terminar, los vuelven a situar en el lugar original. Finalmente, el equipo del hospital es el encargado de retirar las bandejas hasta la siguiente hora de comer.

Contacto telemático

Durante más de un mes, los 13 pasajeros y un tripulante del crucero infectado por hantavirus no podrán tener ningún contacto con el exterior de forma física. De manera que, para mantener a sus familias informadas sobre su evolución, cuentan con sus teléfonos personales.

La única vía de comunicación con la que cuentan los inquilinos del Hospital Militar Gómez Ulla son llamadas telefónicas, videollamadas y WhatsApp.

45 días de confinamiento

El hantavirus es una cepa prácticamente desconocida. En España a día de hoy, no se han registrado casos autóctonos confirmados en las últimas décadas, según los últimos datos europeos disponibles. Por lo que el control y diagnóstico en pacientes de esta cepa es «completamente nuevo para los médicos y enfermeras españoles».

Expertos explican a este periódico que durante la pandemia de COVID, «el aislamiento no superaba los 14 días», para comprobar si la persona estaba contagiada tras una posible exposición al virus. «Como el hantavirus es una cepa completamente novedosa y desconocida para la sanidad española, se ha establecido que el confinamiento de los pacientes sea superior en comparación con cepas como el COVID», señala.