La mujer ingresada en Alicante por sospecha de hantavirus se somete este lunes a su tercera PCR

La mujer de 32 años ingresada en el Hospital Público Universitario de San Juan, en Alicante, por sospecha de hantavirus, que se encuentra aislada en una cápsula de presión negativa, se somete la tarde de este lunes a una nueva prueba PCR, la tercera desde su ingreso, después de que las dos primeras, efectuadas el fin de semana, arrojaran un resultado negativo, tal como ha publicado OKDIARIO. De hecho, la paciente ha pasado, tras esa segunda PCR, a un periodo de cuarentena y, al menos de momento, permanecerá ingresada en el mismo hospital en que se encuentra. Una decisión adoptada tras lo que se ha denominado una «actualización» del Ministerio de Sanidad. A partir de ese momento, el Ministerio ha emplazado a la Consellería a una nueva valoración conjunta. La mujer está asintomática en estos momentos.

Tal como ha publicado OKDIARIO el pasado viernes, una mujer de 32 años que estuvo en contacto con la holandesa que falleció en Johannesburgo tras desembarcar del crucero MV Hondius fue ingresada en el Hospital Universitario de San Juan, en Alicante, con síntomas compatibles con el hantavirus. Según informó ese mismo día Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, esta mujer —con residencia en Alicante— tuvo contacto en un avión con la holandesa que desembarcó junto al cadáver de su marido en Sudáfrica y falleció días después a causa del hantavirus.

La mujer fue evacuada la tarde del viernes al hospital antes citado. Una vez en el centro hospitalario, fue trasladada a una habitación de aislamiento, una cápsula de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, para salvaguardar la seguridad.

La noche de ese mismo viernes, la Consellería de Sanidad remitió al Centro Nacional de Microbiología una primera muestra, que resultó ser negativa. Solo 24 horas después, se repitió la PCR, que la noche de este pasado domingo arrojó también un resultado negativo. Todo ello, siguiendo los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad. Ahora, se someterá a una tercera PCR, cuyo resultado, según las fuentes consultadas, no se conocerá hasta entrado este martes.