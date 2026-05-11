Fue un fracaso en cines y acaba de llegar a Netflix: la película que tardó 24 años en hacerse y es la más cara de la historia

En múltiples ocasiones hemos hablado de cómo en la actualidad, no lograr triunfar en la taquilla ya no supone el punto final de la vida de una película. Superadas las barreras comerciales del patio de butacas, el streaming es hoy la salvación de todos aquellos filmes que no consiguen conectar del todo con el público de la cartelera. El último ejemplo de esto no lo protagoniza cualquiera. El segundo largometraje más visto de Netflix en España es una producción que tardó casi un cuarto de siglo en proyectarse en cines y tuvo 310 millones de dólares de presupuesto: Gladiator II.

No todas las secuelas tardías pueden funcionar bien en la industria de Hollywood. Si repasamos los éxitos de dicha tendencia, desde Top Gun: Maverick a Bitelchús Bitelchús, pasando por la reciente El diablo viste de Prada 2, todas las continuaciones inesperadas han sabido actualizarse a los tiempos, manteniendo el espíritu original sin dejar de tener sentido. Sin embargo, parece bastante complicado afrontar un seguimiento del legendario y oscarizado péplum sin la presencia de su protagonista, Máximo Décimo (Russell Crowe). Pero la tozudez de Ridley Scott llevó a una arriesgada apuesta por parte de Paramount Pictures, validando la major un libreto casi calcado de la original, escrito por el guionista de Napoleón (2023), David Scarpa.

Rodando con 11 cámaras de forma simultánea las escenas de acción, el presupuesto se le fue de las manos a la compañía, llevando a que los 462 millones de dólares recaudados terminasen generando pérdidas. El apoteósico regreso a la arena necesitaba recaudar por lo menos 600 millones de dólares para ser rentable.

Netflix logra que ‘Gladiator II’ triunfe en la arena del streaming

No obstante, Netflix no necesita tener guiones apasionantes ni productos redondos para transformar cintas como Gladiator II en productos completamente virales.

El argumento nos pone en la piel de Lucio Vero (Paul Mescal), el nieto de Marco Aurelio e hijo de Lucilla (Connie Nielsen). 16 años después de los acontecimientos relacionados con la restauración de Roma por parte de Máximo Décimo (Crowe), la capital del Imperio está gobernada por dos gemelos despiadados, Geta y Caracalla (Joseph Quinn y Fred Hechinger). Ante esta situación y el ataque a su hogar, Lucio se verá arrastrado a una espiral de venganza que tendrá como punto de partida la arena del Coliseo.

Acompañando a Mescal y a los intérpretes mencionados, Gladiator II cuenta también con las grandes interpretaciones de Pedro Pascal y Denzel Washington. Junto a ellos, Lior Raz, Derek Jacobi, Peter Mensah, Matt Lucas, Chi Lewis-Parry, Laexander Simkin y Mike Parish completan el reparto secundario.

N.º2 en España y dentro del top 10 mundial

Si atendemos a los datos conseguidos desde su estreno el pasado 1 de mayo, Netflix ha vuelto a dar con la tecla en lo que a los reclamos de sus suscriptores se refiere. Gladiator II acumula tres millones de visualizaciones, entrando en dicho ranking en más de 20 países. Uno de ellos es España, donde la cinta de Ridley Scott mantiene el pulso a la mayoría de novedades: