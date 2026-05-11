El presidente de EEUU Donald Trump ha afirmado este lunes que el alto el fuego con la dictadura de los ayatolás de Irán está en una «situación crítica» tras rechazar la propuesta de Teherán el domingo. Trump ha calificado la contraoferta iraní de «basura». Donald Trump ha asegurado que la dictadura de los ayatolás de Irán ha cambiado su postura en las negociaciones y mantiene su objetivo de impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

Trump ha criticado duramente la respuesta de la dictadura de los ayatolás de Irán, asegurando que se trata de una propuesta «poco seria» y afirmando incluso que no llegó a leerla completa.

Las declaraciones elevan la tensión en un momento especialmente delicado del conflicto entre ambos países. La dictadura de los ayatolás de Irán defiende su respuesta y centra su propuesta en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, la dictadura de los ayatolás de Irán ha calificado su respuesta como «generosa y responsable». La propuesta incluye el levantamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

Además, Teherán planteó posponer cualquier decisión sobre su programa nuclear hasta un momento posterior, cuando las condiciones sean más favorables.

Washington y Teherán: sin una salida

La falta de avances en las negociaciones mantiene la incertidumbre sobre la evolución del conflicto, especialmente en una región clave para el suministro energético global.

Trump ha afirmado que los negociadores iraníes comunicaron a sus homólogos estadounidenses que estaban dispuestos a que Estados Unidos recuperara las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán, pero que luego se abstuvieron de incluir esa concesión en el documento de respuesta presentado durante el fin de semana.

El presidente de EEUU ha explicado que, según su versión, los negociadores iraníes habían aceptado inicialmente una propuesta, pero posteriormente cambiaron de posición. «Hace dos días dijeron: ‘Tendrán que aceptarlo’. Íbamos a aceptar. Pero cambiaron de opinión porque no lo incluyeron en el documento», ha declarado Trump ante los medios.

Debate sobre el uranio y las capacidades nucleares de Irán

Trump también ha asegurado que los negociadores de la dictadura de los ayatolás de Irán habrían señalado que parte de las reservas de uranio del país son difíciles de recuperar debido a los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares en años anteriores.

Según el presidente, los representantes iraníes habrían afirmado que únicamente Estados Unidos o China tendrían la capacidad técnica para extraer esos materiales del subsuelo.

Este punto introduce un nuevo elemento en la narrativa del conflicto, al situar el debate no solo en el plano político, sino también en el tecnológico y estratégico.

Tensiones sobre el programa nuclear iraní

El presidente de EEUU ha afirmado además que los negociadores iraníes habrían garantizado que el país no desarrollaría armas nucleares durante un periodo prolongado de tiempo. Sin embargo, según su versión, este compromiso no fue incluido en la propuesta oficial presentada por Teherán, lo que habría generado un nuevo bloqueo en las conversaciones.

Estas diferencias evidencian la falta de un marco común claro entre ambas partes respecto al futuro del programa nuclear iraní.

Contradicciones en el discurso sobre el objetivo de EEUU

Las declaraciones de Trump subrayan la tensión en su postura política. Aunque ha señalado que podría aceptar garantías temporales de no proliferación nuclear, su posición tradicional ha sido la de impedir de forma absoluta que Irán obtenga armas nucleares. El presidente ha insistido en que el objetivo final de su estrategia es evitar cualquier capacidad nuclear militar por parte de Teherán.

Trump mantiene la puerta abierta a un acuerdo

Pese a la tensión, Trump ha asegurado que todavía cree posible alcanzar un acuerdo con la actual dictadura de los ayatolás de Irán.

Trump ha destacado que dentro de la dictadura de los ayatolás de Irán existen sectores moderados interesados en llegar a un entendimiento, frente a otros sectores más radicales que preferirían continuar con el enfrentamiento.

Esta división interna, según la interpretación del presidente estadounidense, podría influir en el futuro de las negociaciones. «Irán no puede tener armas nucleares», ha insistido Trump.

Ante las críticas sobre la falta de una estrategia clara hacia Irán, Trump ha defendido que sí existe un plan definido. «Sí tengo un plan. El plan es que Irán no pueda tener armas nucleares», ha afirmado de forma tajante.

Estas declaraciones refuerzan la línea dura de la administración estadounidense en materia de seguridad internacional y proliferación nuclear.

Nuevas acusaciones y tensión geopolítica en aumento

En sus declaraciones, Trump también ha reiterado afirmaciones sobre el suministro de armas a grupos kurdos en el contexto del conflicto regional, una cuestión que ha generado controversia y debate en el pasado.

Mientras tanto, la situación entre Washington y Teherán sigue marcada por la desconfianza, las acusaciones cruzadas y la falta de avances concretos hacia un acuerdo estable.

El enfrentamiento entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de Irán continúa sin una solución definitiva a la vista. Las diferencias sobre el programa nuclear, las sanciones económicas y el control regional siguen siendo obstáculos principales en las negociaciones.

En este contexto, el futuro del alto el fuego y de cualquier posible acuerdo diplomático sigue siendo incierto, con el riesgo de una nueva escalada si no se logra un avance significativo en los próximos meses.