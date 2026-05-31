Aviso de Trump a los ayatolás: dice no tener «prisa» por firmar la paz y que Irán no tendrá armas nucleares

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha explicado que no tiene prisa por firmar un acuerdo con la dictadura de los ayatolás de Irán: «No habrá armas nucleares». Así ha sido el aviso de Trump a los ayatolás: dice no tener «prisa» por firmar la paz y que la dictadura de los ayatolás de Irán no tendrá armas nucleares ni tampoco podrá comprarlas. El presidente de EEUU ha reclamado la desnuclearización total de Irán, la apertura inmediata del estrecho de Ormuz y amenaza con actuar si Teherán no acepta sus condiciones.

Donald Trump ha asegurado este sábado que no tiene ninguna prisa por cerrar un acuerdo con la dictadura de los ayatolás de Irán y ha subrayado que su principal prioridad continúa siendo impedir que la República Islámica obtenga armas nucleares.

«Poco a poco, pero con seguridad, estamos consiguiendo, creo, lo que queremos», ha declarado Trump.

Durante su participación en el programa My View with Lara Trump en Fox News, su nuera, el presidente ha insistido en que precipitar las negociaciones podría poner en riesgo el resultado final. Trump ha afirmado que las conversaciones avanzan en la dirección deseada por Washington, aunque advirtió de que mantiene abierta la posibilidad de recurrir a medidas de fuerza si fracasa la vía diplomática: «Me gustaría decir que tengo prisa, porque los precios de la gasolina caerían en picado, pero si uno tiene prisa, no consigue un buen acuerdo. La única garantía que tengo que tener es que no habrá armas nucleares. Han aceptado eso, y fue muy interesante», ha afirmado.

La línea roja de Washington

La Administración Trump ha convertido la eliminación de cualquier posibilidad de que Irán acceda a armamento nuclear en la condición indispensable para alcanzar un pacto. Según el presidente, cualquier acuerdo deberá incluir un compromiso explícito y permanente de Teherán de no desarrollar ni poseer armas nucleares.

Trump ha reiterado que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar fórmulas ambiguas ni compromisos parciales. «Irán debe comprometerse a no tener jamás un arma nuclear ni una bomba», ha señalado Trump al referirse a las conversaciones en curso.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha reforzado ese mensaje durante el fin de semana al asegurar que la posición de la Casa Blanca no ha cambiado y que Washington únicamente aceptará un acuerdo que garantice de forma definitiva la imposibilidad de que Irán adquiera capacidad nuclear militar.

«Sólo un presidente estuvo dispuesto a dejar las cosas claras y garantizar, después de 47 años, que Irán no es capaz de poseer un arma nuclear», ha declarado Hegseth ante los medios. «Esos objetivos no han cambiado en absoluto y son exactamente los que hemos comunicado a Irán», ha explicado.

Amenaza de una alternativa militar

A pesar de defender la vía diplomática, Trump volvió a advertir de que existen otras opciones sobre la mesa si las conversaciones no prosperan.

«Si el régimen islámico no acepta nuestras demandas, vamos a terminar esto de otra manera», ha destacado el presidente.

La declaración fue interpretada como una referencia a una posible respuesta militar en caso de que fracasen las negociaciones. Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han insistido durante los últimos meses en que Estados Unidos mantiene todas las opciones abiertas para impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear.

El estrecho de Ormuz, otro punto clave

Además de la cuestión nuclear, Washington ha situado la seguridad marítima en el golfo Pérsico como una de las prioridades de las conversaciones.

Trump exige que el estrecho de Ormuz quede abierto de forma inmediata al tráfico internacional, sin restricciones ni peajes para los buques que transitan por una de las rutas comerciales más importantes del planeta.

La Administración estadounidense también reclama que Irán retire todas las minas submarinas desplegadas en la zona. Según explicó el presidente, Estados Unidos ya habría eliminado parte de esos artefactos mediante operaciones realizadas por unidades especializadas de la Marina estadounidense.

La libre navegación por el estrecho de Ormuz es considerada esencial para la estabilidad de los mercados energéticos internacionales, ya que por ese corredor marítimo circula una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

El futuro del uranio enriquecido

Otro de los asuntos más sensibles de la negociación gira en torno al destino de las reservas de uranio enriquecido iraníes.

Según fuentes de la Administración, Trump ha solicitado modificaciones en el borrador del acuerdo para reforzar las cláusulas relacionadas con el control, retirada y destrucción del material nuclear acumulado por Irán.

El presidente ha afirmado que parte de ese material permanece enterrado a gran profundidad bajo zonas afectadas por operaciones militares anteriores y aseguró que cualquier solución deberá incluir mecanismos verificables para su eliminación bajo supervisión internacional. Las conversaciones contemplan la participación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las tareas de verificación y control del proceso.

Trump exige cambios de última hora

Trump ha reunido a sus principales asesores en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para analizar el borrador elaborado por los equipos negociadores estadounidenses e iraníes. El presidente se ha mostrado favorable a continuar avanzando hacia un entendimiento, y ha pedido introducir varias modificaciones destinadas a reforzar las garantías exigidas por Washington. Entre los aspectos que pretende revisar figuran: