El presidente de EEUU Donald Trump ha rechazado las condiciones de la dictadura de los ayatolás de Irán a su propuesta para poner fin a la guerra: «Son totalmente inaceptables», ha destacado Trump este domingo. Teherán había exigido el control sobre el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones petroleras en respuesta enviada a través de Pakistán.

Donald Trump ha rechazado así categóricamente la respuesta de Irán a la última propuesta para poner fin a la guerra. «Acabo de leer la respuesta de los supuestos representantes de Irán», ha escrito en redes sociales este domingo. «¡No me gusta nada! ¡Es totalmente inaceptable!», ha explicado Trump después de que Teherán haya entregado sus condiciones a los mediadores pakistaníes este domingo.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha respondido este domingo a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. Teherán ha declarado que permitiría la apertura gradual del estrecho de Ormuz al tráfico comercial a medida que Estados Unidos levantase el bloqueo a los buques y puertos iraníes. En respuesta, Trump ha criticado de forma contundente la propuesta en redes sociales, calificándola de «totalmente inaceptable».

Washington presentó su propuesta a los mediadores la semana pasada, con el objetivo de elaborar un memorando de entendimiento de 14 puntos que incluye un mes de negociaciones.

Para los ayatolás iraníes, una complicación reside en la ausencia de su líder supremo, Mojtaba Khamenei, que se ha mantenido alejado de la vida pública desde que resultó herido en el ataque que acabó con la vida de su padre al comienzo de la guerra, Alí Jamenei, el 28 de febrero. Los anteriores líderes supremos tenían la última palabra en asuntos importantes de seguridad nacional.

La dictadura de los ayatolás de Irán había enviado formalmente una respuesta de varias páginas a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, detallando sus propias demandas y dejando puntos en común entre ambas partes.

La última respuesta no resuelve la exigencia estadounidense de compromisos previos sobre el futuro del programa nuclear iraní y sus reservas de uranio altamente enriquecido. En cambio, la dictadura de los ayatolás de Irán propone el cese de los combates y la apertura gradual del estrecho de Ormuz al tráfico comercial a medida que Estados Unidos levante el bloqueo a los buques y puertos iraníes, indicaron las fuentes.

Los asuntos nucleares se negociarán en los próximos 30 días, añadieron. Irán propone diluir parte de su uranio altamente enriquecido y transferir el resto a un tercer país, señalaron las fuentes.

La respuesta de la dictadura de los ayatolás de Irán, entregada al mediador de Pakistán y remitida a Washington, exige garantías de que el uranio transferido será devuelto si fracasan las negociaciones o si Estados Unidos se retira del acuerdo posteriormente.

La dictadura de los ayatolás de Irán también había afirmado estar dispuesta a suspender el enriquecimiento de uranio, pero por un período más corto que la moratoria de 20 años propuesta por Estados Unidos. Irán rechazó el desmantelamiento de sus instalaciones nucleares.

Además, Irán había exigido el levantamiento de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos a las ventas de petróleo iraní durante un período propuesto de 30 días. La dictadura de los ayatolás de Irán también había solicitado la liberación de sus fondos congelados en el extranjero.