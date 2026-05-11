Recta final para elegir al nuevo entrenador del Real Madrid

Día 1 para comenzar a cimentar el que será el nuevo Real Madrid. Valdebebas vivirá este lunes una mañana importante, ya que la directiva blanca está convocada a una junta extraordinaria en la que Florentino Pérez informará a los directivos de cómo está la situación del club en estos momentos y de las decisiones que tomará el máximo mandatario blanco apoyado en sus hombres fuertes, entre los que figuran José Ángel Sánchez y Juni Calafat. No se informará de quién es el nuevo entrenador madridista, pero sí se arrojará luz sobre cuál es la idea en estos momentos y quiénes son los principales candidatos.

Y por encima de todos está el nombre de José Mourinho. Quién lo iba a decir hace no tanto. El portugués es el principal candidato para ser el nuevo entrenador madridista a partir de la próxima temporada. Florentino Pérez aún no ha mantenido ninguna reunión con él, pero sí es el primero en una lista en la que hay más nombres.

Mourinho es una opción real porque el contexto del mercado de entrenadores no ofrece demasiados perfiles de impacto inmediato. Jürgen Klopp genera dudas por el encaje y porque necesita tiempo, por lo que nunca ha sido un candidato prioritario. Otros nombres no terminan de convencer. Mourinho, en cambio, garantiza algo desde el primer día: personalidad. Y eso, dentro del Real Madrid, se valora mucho ahora mismo.

También influye su relación con Florentino Pérez, que sigue siendo muy buena, como reconoció el propio entrenador portugués en la previa del encuentro de ida del playoff que enfrentó al Benfica y al Real Madrid en esta edición de la Champions. «La última vez que hablé con el presidente fue cuando firmé por el Benfica, cuando me dijo que estaba muy contento porque otra vez estaba en un club grande. Tengo una gran relación con Florentino Pérez y su familia, no hay que esconderlo», aseguró.

La opción Pochettino

Otro que está en la lista es un viejo conocido de ella: Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos. Precisamente esto es lo que le aleja del banquillo del Santiago Bernabéu en estos momentos. El argentino, muy madridista, estaría encantado y Florentino le tiene en muy buena estima, pero la situación ahora mismo es complicada, ya que está centrado en el Mundial con el combinado norteamericano, que es anfitrión.

Otro de los nombres que gustan en las esferas más altas del club es el de Allegri. Un hombre con experiencia, capaz de meter en vereda a un vestuario a la deriva. Florentino Pérez habla muy bien del italiano y es una de las opciones que están encima de la mesa.