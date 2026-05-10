Mourinho: «No he hablado con el Real Madrid y no lo haré hasta después de mi último partido con el Benfica»

José Mourinho ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de fichar por el Real Madrid la próxima temporada. Tal y como adelantó OKDIARIO, el club blanco aún no se ha reunido con el entrenador portugués, pero la opción de que su retorno sea una realidad gana cada vez más fuerza. Un ruido del que ha hablado en rueda de prensa, marcando los plazos en los que decidirá si regresar al Santiago Bernabéu a final de temporada.

«Quiero aclarar algo. En el fútbol, cuando pasa algo, son los clubes los que se interesan en comenzar las negociaciones para fichar a las personas que quieren. Aunque se sigue hablando del Real Madrid, yo sigo eludiendo el tema. No he tenido contacto con el presidente ni con ningún otro miembro de la directiva. Hasta final de temporada no hablo con nadie. Nadie del Real Madrid se ha puesto en contacto conmigo y yo no lo haré hasta después del último partido de Liga con el Benfica. Después, hay un plazo de una semana en el que tendré libertad para hablar con quien considere oportuno», confesó en la sala de medios.

A José Mourinho le quedan aún dos partidos con el Benfica. El lunes jugará su último partido en casa ante el Sporting de Braga y el próximo sábado 16 de mayo el último de la temporada ante el Estoril fuera de casa. Esa sería la fecha en la que el portugués abriría la puerta para negociar con el Real Madrid en caso de que se produjese la llamada desde Valdebebas.