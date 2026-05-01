Mourinho zanja los rumores: «Nadie del Real Madrid se ha puesto en contacto conmigo»

Hace 13 años que Mourinho y el Real Madrid separaron sus caminos, pero el tiempo es como si no hubiera pasado. El nombre del luso emerge cada vez que al equipo blanco le cantan el réquiem. Una situación, la de poner orden en un corral de gallos, que siempre le ha gustado al técnico. Durante las últimas semanas se ha especulado con su favoritismo en la carrera al banquillo blanco, tanto que el propio Mourinho ha tenido que pronunciarse.

«No, del Real Madrid nadie habló conmigo, eso lo puedo garantizar. Ya llevo demasiados años en el fútbol, como tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid», aseguró. Mourinho llegó al Benfica con esta temporada empezada y fue apuesta de Rui Costa, que le sirvió para ganar las elecciones a la presidencia. El contrato es hasta 2027, pero incluye una cláusula que libera al técnico a final de esta temporada por tres millones de euros, ese es el precio de salida del luso.

Nada. No puedo decir nada más. Ya le dije a tu compañero que, con respecto al Real Madrid, nada, y con respecto al Benfica, ya conoces la situación. Me queda un año de contrato con el Benfica, y eso es todo. Me preocupo por dar lo mejor de mí, más por el club y los jugadores que por mí mismo. Ahora es el Famalicão, luego el Braga y después el Estoril. Después seguiré trabajando un poco más y solo entonces llegarán las vacaciones», indicó.