Las apuestas ven a Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa no será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada y en el club blanco ya trabajan en la contratación del técnico que se sentará en el banquillo del Bernabéu la próxima temporada. José Mourinho lidera las apuestas para ser el elegido por delante de otros nombres como Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino o Massimiliano Allegri. Como informamos en OKDIARIO, el Real Madrid tiene varias opciones encima de la mesa y se tomará su tiempo para elegir.

El Real Madrid busca entrenador. En OKDIARIO informamos el pasado martes que Álvaro Arbeloa no se sentará en el banquillo del Bernabéu la próxima temporada y en el club blanco ya se encuentran estudiando opciones con respecto a la contratación del próximo técnico. Como adelantó este periódico el miércoles, la entidad madridista maneja varias opciones como la de Mourinho, Klopp y Allegri, pero no se apresurarán en tomar una decisión.

Así que el Real Madrid estudia con calma y sin presión quién será su próximo entrenador la próxima temporada. Teniendo en cuenta que resta algo menos de un mes para que acabe la temporada, el club blanco no se quiere apresurar y estudiará bien sus opciones a la hora de contratar al entrenador para la próxima temporada. En un principio no se veía con malos ojos la continuidad de Arbeloa, que ha hecho un gran trabajo tras subir del Castilla, pero finalmente se ha tomado la decisión de que no siga. Esto supone buscar un nuevo entrenador.

Mourinho y el futuro entrenador del Real Madrid

Y José Mourinho lidera las apuestas para ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Que el ahora entrenador del Benfica regresa al club blanco se paga a 1,33 por euro apostado, lo que es una cuota bastante baja. Este perfil puede encajar en momentos de máxima tensión y, según informamos en este periódico, su figura genera división interna, lo que complica bastante que esta vía termine cuajando.

El segundo favorito según las casas de apuestas para ser entrenador del Real Madrid la próxima temporada es Jürgen Klopp. Que el entrenador alemán se siente en el banquillo del Bernabéu a partir de agosto se paga a 5 euros por uno apostado, lo que le convierte en el segundo candidato. El entrenador alemán, campeón de Europa con el Liverpool, sigue con su tiempo sabático después de marcharse de Anfield hace dos temporadas y actualmente se encuentra tomando decisiones para la compañía Red Bull.

El tercer candidato según las apuestas es Mauricio Pochettino, el actual seleccionador de Estados Unidos y un entrenador que siempre ha sido del gusto del club blanco. Su contratación como técnico madridista se paga a 8 euros. Otro de los nombres que están bien considerados en el club es el de Massimiliano Allegri, actual entrenador del Milan y cuyo fichaje cotiza a 26 euros.