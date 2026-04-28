Arbeloa no seguirá al frente del Real Madrid la próxima temporada

El Real Madrid sigue sin tomar una decisión sobre su próximo entrenador, pero ya tiene una certeza. Álvaro Arbeloa no continuará al frente del equipo para el proyecto de la temporada 2026/27. El club blanco considera que el técnico salmantino ha hecho un buen trabajo durante su andadura con el equipo, pero insuficiente para continuar al frente.

La entidad busca un nuevo impulso desde el banquillo y la figura de Álvaro Arbeloa no entra en los planes de futuro del primer equipo. El técnico siempre tendrá un hueco en el organigrama deportivo del Real Madrid. El club ha valorado muy positivamente su gestión del mensaje en los momentos complicados y también su capacidad para sacar adelante canteranos en el primer equipo.

Los resultados, sin embargo, han sepultado las posibilidades de un Arbeloa que ha visto condicionada su andadura especialmente por los árbitros. La expulsión de Camavinga en Múnich aún escuece al madridismo, mientras que en la Liga española los numerosos arbitrajes recibidos en contra han provocado que el Real Madrid haya estado lejos de la pelea por el título.

En el Real Madrid ahora contemplan otro escenario, buscando un entrenador más experimentado que un Arbeloa que cierra un capítulo en el primer equipo, pero es muy probable que no sea su última aventura en él. El club tiene claras las virtudes de un entrenador que en los pocos meses que ha estado al frente ha demostrado una personalidad muy especial para el cargo.

La terna de candidatos a sustituir a Arbeloa

A día de hoy no hay nada cerrado y las dudas son evidentes en la cúpula blanca, donde se manejan varios nombres y distintos perfiles para liderar el nuevo proyecto. Un proyecto muy importante, ya que los blancos suman dos temporadas sin grandes títulos y una tercera sería demasiado complicado de gestionar.

Desde los despachos, los que realmente toman las decisiones ven en Massimiliano Allegri una opción muy seria. El técnico italiano gusta por su experiencia, su capacidad para competir al máximo nivel y su historial en la élite. Allegri ha sido campeón en Italia con la Juventus y el Milan, y es un entrenador que prioriza el orden táctico, la solidez defensiva y el control de los partidos. En Valdebebas consideran que podría aportar equilibrio inmediato a un equipo que necesita resultados desde el primer día.

Otro nombre que vuelve a aparecer es el de José Mourinho. El portugués siempre está en la órbita del madridismo y su perfil encaja con contextos de máxima exigencia. Sin embargo, su regreso es una operación complicada. Su situación actual, su fuerte personalidad y el recuerdo de su anterior etapa generan división dentro del club, lo que dificulta seriamente que esta opción termine de concretarse.

Por otro lado, no se puede descartar a Jürgen Klopp. El alemán cuenta con el respaldo de Anas Laghrari, que mantiene una buena relación con él. Klopp sería una apuesta de gran impacto, pero también presenta importantes obstáculos. El técnico ha decidido alejarse de los banquillos tras su etapa en el Liverpool y actualmente está centrado en ser Director Global de Fútbol de Red Bull. Además, su filosofía requiere tiempo para asentarse, algo que en el Real Madrid escasea, más aún después de dos temporadas sin títulos importantes.

Así, el Real Madrid se mueve entre varias opciones pero sin una decisión definitiva sobre el entrenador. Allegri gana fuerza en los despachos, Mourinho aparece como alternativa compleja, Klopp ilusiona pero es difícil y Arbeloa ha visto desvanecidas todas sus posibilidades. El banquillo del Bernabéu sigue abierto y la decisión, de momento, se hace esperar.