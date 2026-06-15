Cucurella, un puñal para el Real Madrid

En el día en el que España se atascó ante Cabo Verde en su estreno en el Mundial, incapaz de generar peligro real y de romper el bloque de la debutante africana, hubo un nombre propio que sobresalió por encima del resto. Con un nivel general discreto del combinado nacional, Marc Cucurella firmó una actuación de mucho peso en Atlanta y dejó detalles de lo que puede aportar al Real Madrid de José Mourinho. Celebró su fichaje por el club blanco dejando claro su potencial.

El lateral fue el jugador más profundo y constante de España durante buena parte del encuentro. En la primera mitad tardó en encontrar la vía de ataque por su banda, pero cuando lo hizo se convirtió en un auténtico incordio para la defensa caboverdiana. Supo interpretar los espacios, atacar con decisión la línea de fondo y convertirse en una amenaza constante en campo rival.

En defensa también cumplió con solvencia, tapando una de las pocas llegadas de Cabo Verde con una intervención clave en los primeros compases. Su presencia fue continua, alternando esfuerzos en ambas áreas y demostrando esa capacidad de ida y vuelta que tanto valora Mourinho en sus laterales.

En fase ofensiva dejó varias acciones de peligro. Probó fortuna con una volea desde la frontal que se marchó por encima del larguero y, sobre todo, apareció con veneno dentro del área para prolongar un excelente pase de Rodri en una de las jugadas más claras del primer tiempo. Además, firmó una asistencia desde línea de fondo que Ferran no logró transformar, una acción que resumió su capacidad para llegar y generar.

En la segunda mitad perdió algo de presencia, como el propio ritmo de España, pero aún así volvió a aparecer en una acción de peligro con un cabezazo ante Vozinha, mejor jugador del partido a sus 40 años, que no consiguió dirigir con potencia cuando la ocasión era clara.

Un fichaje ‘made’ Mourinho

Más allá del partido, el rendimiento de Cucurella encaja perfectamente en el perfil que Mourinho quiere para su Real Madrid. El técnico portugués busca laterales intensos, con recorrido, agresivos en la presión y capaces de sostener el ritmo competitivo durante todo el partido, y el internacional español responde a ese molde. Por eso insistió en su fichaje al club blanco.

En el nuevo proyecto blanco, Cucurella está llamado a ser un jugador importante desde el primer día. Su capacidad para abarcar toda la banda, su agresividad en duelos y su llegada constante al área rival lo convierten en un perfil ideal para un sistema exigente como el que plantea Mourinho. Un fichaje que, en medio del atasco de España, ya empieza a justificar su etiqueta de puñal para el Real Madrid.