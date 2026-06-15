La promesa de Mbappé: «Voy a dar un paso más en defensa»

Kylian Mbappé ha analizado su figura como delantero en el Real Madrid y en la selección francesa de cara al futuro y ha asegurado que su compromiso defensivo junto a sus compañeros en ambos conjuntos subirá exponencialmente. Sabe que en el fútbol moderno de hoy en día, su compromiso dentro del campo debe ser total. Esta era una faceta del astro galo muy criticada por los aficionados en los últimos años.

«Tengo que dar un paso más en defensa. Siempre he sido exigente conmigo mismo y creo que debo mejorar en ese aspecto. Es importante para el equipo y voy a hacerlo», admitió Kylian Mbappé desde la concentración gala antes del debut de Francia en el Mundial de 2026 contra Senegal.

«Tiene que empezar en este Mundial porque queremos ganarlo. Estoy dispuesto a hacer las cosas bien porque lo quiero a toda costa. Firmaría no marcar ningún gol a cambio de ganar el Mundial. Lo haría rápidamente», añadió el delantero del Real Madrid en una entrevista concedida a Le Parisien.

«Es muy difícil perder una final del Mundial. Hicimos todo eso para acabar perdiendo en los penaltis. No creo en la suerte; los penaltis son un gesto técnico, pero siguen siendo la forma más cruel de perder una final», señaló sobre la última final del Mundial que Francia perdió ante Argentina en Qatar.