La imagen más madridista de la mujer de Cucurella tras anunciarse su fichaje: «Exploto de orgullo y felicidad»

La mujer de Marc Cucurella ha festejado el fichaje de su marido por el Real Madrid. Después de hacerse oficial la llegada del lateral español al club blanco, Claudia Rodríguez publicó una historia despidiéndose del Chelsea y otra imagen suya vestida con la camiseta del equipo blanco cuando era pequeña. «Exploto de orgullo y felicidad. Qué empiece la aventura», dijo.

La influencer y diseñadora de moda ya había confesado su pasión por el Madrid desde que era pequeña. Eso no era ningún secreto. Y nada más anunciarse el fichaje, lo celebró en redes sociales. En primer lugar, Claudia quiso dedicar unas palabras de despedida al Chelsea por estos cuatro años vividos en el conjunto londinense. En la capital británica nació su hija pequeña, Bella.

«No sé cómo decir adiós a mi casa. Gracias a todos los que habéis formado parte de esta experiencia. Me siento muy afortunada por todo lo que hemos compartido estos años», comienza diciendo la mujer de Cucurella, que afirma que «llegué con dos bebés y me voy con dos niños pequeños y una niña británica, y no sé cómo les voy a explicar que el Chelsea ya no es parte de nuestras vidas».

«Todo lo que hemos pasado estos años ha sido una experiencia de aprendizaje pura. Lo hemos superado todo, pero sobre todo, hemos disfrutado del camino. Gracias a todos los que han formado parte de este capítulo de nuestras vidas, gracias a mis chicas, a las que voy a echar mucho de menos, y gracias a todos los Blues que he conocido. Os deseo lo mejor; Londres siempre será Blue», concluyó.

Acto seguido, en la siguiente historia, compartió una imagen suya de cuando era pequeña vestida con la camiseta del Real Madrid para celebrar el fichaje de su marido por el club blanco: «Por otro lado, ¡exploto de orgullo y felicidad!», publicó acompañado de dos corazones blancos. «Qué empiece la aventura», agregó.