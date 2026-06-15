Cucurella, acierto pleno

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  • MARCOS LÓPEZ

Marc Cucurella ya es nuevo jugador del Real Madrid. El equipo blanco ha hecho oficial el fichaje del futbolista de la selección española y Marcos López, en su sección OKSCOUTING, analiza lo que puede aportar el lateral al Real Madrid de Mourinho. Es una petición del entrenador portugués.

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