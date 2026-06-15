Louzán: ¿Cucurella? Es una excelente noticia tener en el Real Madrid jugadores referentes de la selección»

OKDIARIO habla con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en la previa del debut de España en el Mundial, en un contexto marcado también por la actualidad del mercado, concretamente por el posible fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid. El dirigente ha valorado con normalidad el movimiento, evitando entrar en polémicas y centrando el foco en el estreno del combinado nacional ante Cabo Verde.

El Real Madrid se ha lanzado a por el fichaje de Cucurella por expreso deseo de José Mourinho, que tiene claro que una de las prioridades del proyecto es reforzar el lateral izquierdo con un perfil de máximo nivel competitivo. Las negociaciones ya están en marcha y la operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 60 millones de euros, una cantidad que el club considera asumible dentro de su planificación deportiva.

«Bueno, si es así, bienvenido. Yo no puedo decir nada más que bienvenido a la Liga española y que es una excelente noticia. Pero ahora nos ocupa lo que nos ocupa y vamos a disfrutar del Mundial».

«La verdad es que el club es un club referente, no solo en España, también en el mundo. Es un gran club para nosotros y, por lo tanto, que podamos tener jugadores que son referencia en la selección, como es Cucurella, es una excelente noticia».