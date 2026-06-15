Rüdiger da la bienvenida a Mourinho: «Es un sueño trabajar con él»

Antonio Rüdiger ha confesado que quiere ser un fiel guerrero de José Mourinho. A pesar de los rumores sobre el futuro del central alemán, que termina contrato este mes de junio, todo apunta a que seguirá y estará bajo las órdenes del entrenador portugués en el Real Madrid. Una llegada de la que ha confesado que es todo un sueño para él formar parte de su plantilla.

Su temporada no fue fácil. Las lesiones y su suplencia le hicieron perder peso en el vestuario. Ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa tenía ese crédito que tenía con Ancelotti. Además, el fichaje de Konaté apuntaba a que podía ser el momento de salir del Santiago Bernabéu este verano como agente libre y buscar un nuevo proyecto a los 33 años. Pero Rüdiger adelantó que está más cerca la opción de seguir: «Tengo muchas ganas. Un entrenador como Mourinho es un sueño para mí, quiero trabajar con él y estoy listo para el reto», explicó en una entrevista en su concentración con Alemania.

También habló de cómo ha evolucionado, al igual que en el Real Madrid, su rol en su selección. Fue suplente en el primer partido del Mundial y jugó los minutos finales. Un papel que Rüdiger acepta con deportividad: «Mi rol es así y lo respeto. tengo mucha experiencia y eso es muy importante para ayudar a la gente», declaró en DAZN.

No es el único del vestuario que ha hablado positivamente de la llegada de Mourinho. Courtois también analizó los beneficios de que el portugués sea el líder del Real Madrid: «Es un entrenador muy directo y yo soy igual», explicó hace unos días. Una revolución a la que ya se han apuntado dos veteranos a ser fieles a la filosofía de ‘The Special One’, incluido un Rüdiger que no solo quiere seguir, sino que quiere pelear un puesto de titular.