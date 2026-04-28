Ni Klopp ni Mourinho: Valdano tiene a su candidato al banquillo del Real Madrid

Jorge Valdano ha opinado sobre los nombres de entrenadores que suenan para dirigir al Real Madrid la próxima temporada. El que fuera jugador, entrenador y director general del club blanco ha valorado todas las opciones entre los técnicos que suenan como sustituto de Álvaro Arbeloa. También ha dejado claro que Mourinho es «página pasada» en el Real Madrid.

Jorge Valdano ha hecho un repaso a la actualidad del Real Madrid y ha opinado sobre todos los entrenadores que suenan para sentarse en el banquillo del Bernabéu en la próxima temporada. Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp, José Mourinho, Didier Deschamps y Lionel Scaloni son los nombres y los apellidos de los entrenadores que suenan para dirigir al conjunto blanco de cara a la próxima temporada.

Por ello, el que fuera director general del club ha valorado los pros y los contras de todos ellos, teniendo una opinión más favorable por Pochettino, basándose en una deducción lógica. «Pochettino estuvo dos veces cerca del Real Madrid y finalmente no se concretó. Si estuvo dos veces cerca, es porque es un nombre que atrae al club», comentó el argentino sobre su compatriota, que dirigirá a la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 y que recientemente ha evitado opinar sobre ello en rueda de prensa.

Valdano opina sobre Mourinho

Jorge Valdano también ha opinado sobre otro de los nombres que han sonado en los últimos días: Didier Deschamps. «Deschamps me puede resultar porque aquí está Tchouaméni, Camavinga y conviene que venga alguien capaz de darle utilidad. Y está Mbappé. Y estamos ante un entrenador campeón del mundo», dijo durante su intervención en Movistar+.

Jorge Valdano ha sido más claro con otro de los nombres que han salido en los últimos días, que es el de José Mourinho. El ahora entrenador del Benfica podría ser otro de los candidatos, pero el argentino ha dejado claro que su tiempo ya pasó en la entidad blanca. «Mourinho es página pasada», dijo sobre el que sería el regreso del portugués al Bernabéu.

🔎 Jorge Valdano pone bajo la lupa a los candidatos para el banquillo del Real Madrid. ¿Quién te gustaría que fuera el elegido? 🤔#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/aQhpKXYv30 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 27, 2026

Jorge Valdano también ha querido valorar lo que supondría un posible fichaje de Jürgen Klopp, que sigue en su periodo de descanso mientras es consejero de Red Bull. «Klopp necesita un año para hacer un equipo y darle la intensidad física que necesita para que su juego cristalice. Pedirle un año al Real Madrid me parece excesivo, imposible», dijo.

Scaloni ha sido uno de los últimos nombres en sonar después de su buen hacer con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde logró salir campeón del mundo con la albiceleste. «¿Scaloni? Veremos qué deja el Mundial. No tiene ninguna experiencia en clubes y tener la primera en el Real Madrid me parece aventurado. En cuanto a la calidad del entrenador, me parece indiscutible; hizo campeón del mundo a una selección desde su condición de entrenador novato», afirmó Valdano.