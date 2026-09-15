El consejo de Luna, la hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, a la princesa Leonor tras elegir su misma carrera: «Que se ponga a estudiar»

Este martes, 15 de septiembre, el diseñador Hannibal Laguna ha presentado su nueva colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El evento ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles, enclave hasta donde se han desplazado multitud de rostros conocidos para disfrutar en primera persona del desfile del diseñador. Entre ellos, se encontraban Mónica Hoyos y su hija Luna, nacida fruto de su relación con Carlos Lozano. Madre e hija han llegado completamente emocionadas y con la intención de apoyar en todo momento a Hannibal, en quien confían plenamente cada vez que tienen que enfrentarse a algún compromiso personal.

Así lo han contado ellas mismas a los micrófonos de COOL, donde Mónica ha señalado que Hannibal «es todo un referente para ellas», así como Luna ha añadido «que todos sus vestidos son impresionantes». «Nos ha vestido él para la ocasión. Es un diseñador increíble. Creo que muchas veces no se tiene en cuenta la moda española, porque nos fijamos en Nueva York y en todas estas metrópolis, pero en España también tenemos diseñadores impresionantes. Y venir aquí es una manera de apoyarles. Y me encanta», destacaba la joven.

Luna ha estudiado Ciencias Políticas, la misma carrera que ha elegido la princesa Leonor

Aprovechando su intervención con este medio, COOL ha querido conocer en qué punto de su carrera profesional se encuentran tanto Mónica como Luna. Esta última acaba de graduarse de Ciencias Políticas, precisamente la misma carrera que ha elegido la princesa Leonor para continuar con su formación. Y con la experiencia todavía reciente, la joven no ha dudado en dar algún que otro consejo con la heredera al trono de cara a esta nueva y exigente etapa académica que acaba de comenzar.

«Yo iba a hacer su carrera en la misma universidad, pero al final me terminé yendo fuera. Pero me parece muy bien. Es brutal los incentivos por las universidades españolas. Que vaya la princesa siempre es un foco de atención. Y mi consejo es que se ponga a estudiar, porque es una carrera muy complicada. Parece que no, pero son muchos textos y capacidad de síntesis. pero lo cierto es que aprendes un montón de cosas», expresaba.

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En cuanto a su actual situación, Luna comentaba que este año tiene pensado quedarse en España «y aprovecharlo al máximo» porque ya tenía muchas ganas de volver. No obstante, ha preferido no revelar los proyectos que tiene entre manos. Una actitud parecida a la que ha optado su madre, quien se ha limitado a compartir que tiene intención de «seguir entreteniendo a España». «Estamos pasando momentos complicados a veces, donde nos sentimos descuidados y solos, así que vamos a unirnos para volver a ver la tele. Y las redes, por supuesto, que nos veremos por ahí mucho más», decía.

La complicidad entre madre e hija

Desde que han llegado al desfile, Mónica Hoyos y su hija Luna han mostrado una gran complicidad entre ellas delante de las cámaras. Tanto es así que la televisiva no ha dejado de elogiar a la gran mujer en la que se ha convertido la joven.

Al mismo tiempo, también han confesado a COOL que comparten las prendas de sus armarios y que, sin duda, «es todo un lujo» tener esa confianza. «Nos damos consejos siempre», decía Luna. A lo que Mónica respondía con su característico estilo del humor. «El otro día te robé todas las zapatillas y ya no tenías. Pero bueno, es así. Todo un lujo», concluía.