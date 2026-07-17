Luna, la hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, un paso más cerca de ser política: «Nadie dijo que fuera fácil»

Mónica Hoyos está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida como madre. La presentadora ha viajado hasta la ciudad inglesa de Bath para acompañar a su hija, Luna Lozano, en un día muy especial: su graduación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, un logro académico que ha querido compartir con todos sus seguidores a través de Instagram.

La graduación de Luna, la hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano

Muy emocionada, la exconcursante de Supervivientes fue narrando la jornada desde primera hora. «Toda una vida… colegios, clases extras y la vida de las madres para que tu hija termine la carrera y se gradúe. Lloro», escribía en una de sus historias, dejando claro el orgullo que siente por la joven. «Ayyyyyyyy qué nerviossss», confesaba poco antes del acto.

Las publicaciones continuaron durante toda la ceremonia. Desde imágenes del campus de la Universidad de Bath hasta fotografías de Luna vestida con la toga y el birrete, Mónica no ocultó la emoción al ver culminada una etapa que, como ella misma reconoce, ha supuesto años de esfuerzo y sacrificio para toda la familia.

Uno de los momentos más especiales llegó con la publicación de varias fotografías familiares en las que Luna posa junto a su madre y a su padre, Carlos Lozano, que también quiso estar presente en un día tan señalado. Junto a las imágenes, Mónica escribió un mensaje cargado de sentimiento: «¡Gracias a tod@s! Hemos llegado hasta aquí con fe, fuerza y constancia. Nadie dijo que fue fácil, pero aquí estamos. Solo puedo dar gracias».

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Aunque es hija de dos rostros muy conocidos de la televisión, Luna siempre ha llevado una vida alejada del foco mediático. En alguna ocasión ha acompañado a Mónica Hoyos a eventos y photocalls, pero nunca ha querido seguir el camino de la televisión. Su prioridad ha sido siempre su formación académica.

Y esa apuesta parece estar dando sus frutos. Luna acaba de finalizar sus estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y, además, ya ha tenido la oportunidad de realizar prácticas en la Comisión Europea, una experiencia que refuerza su vocación por la política y las instituciones internacionales.

El futuro de Luna como política

En los últimos meses, además, la joven ha comenzado a hacerse un hueco en redes sociales gracias a vídeos en los que analiza la actualidad política y explica de forma divulgativa diferentes cuestiones relacionadas con la política nacional e internacional. Un contenido que está teniendo una gran acogida entre los jóvenes.

Mónica Hoyos no esconde la enorme confianza que tiene depositada en el futuro de su hija. «Me siento muy orgullosa de mi hija, no sé a quién ha salido, creo que a mi padre, pero es una crack. Con solo 20 años demuestra un talento que cuando tenga 30 va a dirigir este país o la Unión Europea, con mucha fe y muchas ganas», afirmaba recientemente.

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La presentadora incluso va un paso más allá al imaginar el futuro profesional de Luna. «Ella es maravillosa. Va a ser una gran política, que es lo que necesitamos. Necesitamos gente que gestione bien lo que los españoles necesitan», aseguraba convencida.

Con una sólida formación internacional, experiencia en instituciones europeas y un creciente interés por divulgar la política en redes sociales, Luna Lozano empieza a construir una carrera propia, muy alejada de la fama de sus padres y centrada en un objetivo claro: abrirse camino por méritos propios. La graduación celebrada en Bath supone, sin duda, el primer gran paso de un futuro que Mónica Hoyos está convencida de que será brillante.