Acaban de llegar a a Lidl los ventiladores y aires acondicionados que desataron el caos en Francia: están volando

El calor no nos ha dado tregua desde hace días y no parece que vaya a hacerlo, y eso se nota en algo muy concreto, y es que los ventiladores vuelan de las estanterías. Cuando las temperaturas superan con facilidad los 35 grados, cualquier aparato que ayude a refrescar la casa deja de ser un capricho para convertirse en una necesidad. Y ahí es donde entran en juego las grandes superficies, que cada verano lanzan promociones muy agresivas para atraer a quienes buscan soluciones rápidas y baratas.

Como muestra tenemos lo que pasó hace apenas unos días, cuando Lidl protagonizó una escena poco habitual en Francia. Una oferta de ventiladores y equipos de climatización a precios muy bajos terminó generando colas desde primera hora, empujones e incluso intervención policial. La situación se descontroló hasta el punto de que tuvieron que usar gases lacrimógenos para dispersar a la gente. Todo por hacerse con uno de estos aparatos en plena ola de calor. Ahora esa misma campaña aterriza en España y todo indica que el interés que despierta es muy parecido. De este modo, Lidl ha puesto a la venta varios de esos productos con precios muy ajustados y, como suele ocurrir, con unidades limitadas.

Lidl trae a España los ventiladores que arrasaron en Francia

La cadena alemana ha replicado prácticamente la misma estrategia que ya funcionó en el país vecino. No es la primera vez que lo hace, pero en esta ocasión el contexto juega a su favor ya que llevamos muchas semanas ya de calor intenso, necesidad de soluciones inmediatas y siempre gusta más poder encontrar productos que tengan precios ajustados. Esa combinación suele traducirse en tiendas llenas y productos que desaparecen en pocas horas.

Además, Lidl trabaja con campañas muy concretas, sin reposición asegurada. Esto genera ese efecto de urgencia que empuja a muchos clientes a acudir desde el primer día. Lo que pasó en Francia es un ejemplo extremo, porque además en este país tener aire acondicionado no es tan habitual como en España, pero sirve para entender hasta qué punto una buena oferta, en el momento adecuado, puede disparar la demanda. Y a eso hay que sumarle que la gama es bastante amplia ya que no se trata de un sólo producto estrella, sino de varias opciones pensadas para distintos usos: desde un ventilador básico para el dormitorio hasta modelos más completos para el salón. Eso multiplica el público interesado y hace que el stock dure aún menos.

Ventiladores desde menos de 20 euros que están arrasando

Entre los productos más llamativos está un modelo que es bastante clásico o de los que nunca pueden faltar ya que tiene un precio de 19,99 euros es de la marca Tronic e incluye mando a distancia, temporizador de hasta diez horas y altura regulable. Luego encontramos otro modelo que es similar y que baja hasta los 17,99 euros y, aunque es más sencillo, cumple con lo básico para refrescar una habitación sin gastar demasiado.

Al margen de esos modelos, Lidl tiene también el ventilador de sobremesa sin aspas por 19,99 euros. Es uno de esos modelos que combinan diseño moderno con funciones bastante completas: tres niveles de velocidad, varios modos de uso, 6 W de potencia, temporizador y oscilación. Y como no podría ser de otra manera, ya que de alguna manera junto al de aspas son tendencia, tenemos los ventiladores de torre. Entre los diferentes modelos que encontramos en Lidl hay uno que tiene un precio de 19,99 euros, mientras que el más completo, por 27,99 euros, añade pantalla LED, mando a distancia y más opciones de temporización. Son compactos, ocupan poco espacio y suelen ser más silenciosos, lo que los hace muy prácticos para uso diario.

Opciones baratas y portátiles que también se están agotando

Para quienes buscan algo aún más económico o fácil de transportar, Lidl incluye en la promoción miniventiladores por 5,99 euros. Son pequeños, pero cumplen su función en momentos puntuales. Uno de ellos se puede recargar por USB-C, mientras que el otro funciona con pilas, lo que permite usarlos prácticamente en cualquier sitio. En el otro extremo está el ventilador sin aspas disponible en la web de Lidl por 69,99 euros. Es un modelo más avanzado, con pantalla LCD y hasta veinte niveles de velocidad. No es el más barato de la promoción, pero sí uno de los más completos para quienes quieren algo más potente y configurable.

Con todo, lo que marca la diferencia no es sólo el precio, sino el momento en el que se lanzan todos estos ventiladores de Lidl.. La campaña llega en plena temporada de olas de calor y con el precedente de Francia todavía reciente. Por eso, no sería raro que algunos de estos productos desaparezcan rápidamente de las tiendas y más cuando no sólo están a la venta online sino también en tienda física. Y es que si hay algo claro es que, cuando aprieta el calor, las gangas duran muy poco.