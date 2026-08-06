Los arrastreros permanecen inactivos mientras comienza la temporada de langostinos tigre

La faena comienza temprano en el continente isla. Australia inaugura esta temporada con sólo 27 barcos de pesca que trabajarán en busca de langostinos tigre en la zona norte, desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre. El contexto se remonta a la pesquería de langostinos del norte del año 1966, cuando dos barcos empezaron a pescar langostinos banana cerca de Karumba, y cuatro años después más de 200 barcos operaban en esa zona. Una diferencia notable al compararlo con este año, ya que se ha prescindido de la mitad del número de embarcaciones que zarparon el año pasado.

¿Qué es lo que ha ocurrido?

Las razones por las que este año ha disminuido el número de arrastreros son los altos precios de los combustibles y las nuevas restricciones sobre los equipos. Además, son trece los arrastreros inactivos en Karumba tras la quiebra del gigante de los productos del mar A Raptis and Sons.

La industria pesquera cae en picado

El gerente de Australia Bay Seafoods, Michael O’Brien, cuenta que la quiebra de A Raptis and Sons tenía numerosas implicaciones. «En primer lugar, Raptis ha sido una institución para la pesca de langostinos del norte durante 50 años y su desaparición supone un duro golpe para la NPF y para toda la industria pesquera de Australia», asegura O’Brien. A su vez, el especialista que se dedica a la pesca de langostinos detalla que, al tratarse de una zona pesquera tan amplia, requiere de un número considerable de barcos para cubrirla; incluso señala que con el aumento de los precios del combustible, los beneficios de los pescadores no son los mismos.

La clave: reducción de flota pesquera

La reducción en la flota pesquera de gambas en el norte es uno de los puntos clave por lo que han bajado el número de barcos y marineros que se dedican a la pesca de langostinos tigre, expresa el capitán Bill West. Por otro lado, el especialista dicta que, tras una abundante temporada de langostinos banana, tenía esperanzas de que hubiera una buena temporada de langostinos tigre. Así que, este año se notará una reducción de producto de altamar en la zona norte de Australia, reflejando un gran cambio en la historia de una tradición que lleva vigente desde hace sesenta años.