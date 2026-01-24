Adiós al bar que rendía homenaje al langostino tigre y fue premiado por su comida tradicional en Sanlúcar

La actividad habitual de la gastronomía de Sanlúcar de Barrameda ha cambiado este invierno con la ausencia de uno de sus locales más conocidos en Bajo de Guía. Casa Bigote, referente para miles de comensales y con un premio nacional en 2023 por su cocina tradicional, ha decidido detener su servicio durante varias semanas. El negocio ya ha fijado una fecha concreta para el regreso que será la del 23 de marzo, día en el que volverán a funcionar las reservas tanto por la web como por teléfono. Así es el adiós a este bar famoso por sus langostinos en Sanlúcar que cerrará dos meses.

El aviso llega en pleno invierno, cuando el turismo baja pero la zona no queda desierta. Bajo de Guía mantiene movimiento durante todo el año, y por eso el adiós a este bar tan famoso de Sanlúcar ha despertado interés entre vecinos y visitantes habituales. Muchos clientes han mostrado su sorpresa, sobre todo porque el local suele registrar una ocupación elevada incluso en los meses de menor demanda. Desde la dirección apuntan que se trata de un paréntesis planificado para organizar la temporada que viene, sin que haya ningún motivo adicional detrás.

La trayectoria del establecimiento explica el porqué de todos se hayan sorprendido. No es un proyecto reciente ni un local que haya surgido con el auge turístico; se trata de un negocio que comenzó en 1951 como una taberna familiar vinculada al entorno marinero. Con el paso del tiempo, aquella iniciativa creció, incorporó comedor y consolidó una carta basada en el producto local. Ese origen marcó su identidad y lo convirtió en uno de los espacios más reconocidos de la gastronomía tradicional sanluqueña.

Adiós a este bar tan famoso de Sanlúcar

A partir de esa taberna inicial, Casa Bigote evolucionó hacia un restaurante que aparece con frecuencia en guías y recomendaciones gastronómicas. Su especialización en pescados y mariscos de la zona, y en especial en el langostino de Sanlúcar, ha sido clave para situarlo como uno de los nombres más destacados de la cocina gaditana. En 2023 recibió el reconocimiento como Mejor Restaurante Tradicional de España, un premio que reforzó su posición dentro del sector y amplió todavía más su visibilidad.

Ese prestigio es uno de los motivos por los que el adiós temporal a este bar de Sanlúcar no pasa desapercibido. Para muchos, es un punto fijo en cualquier ruta gastronómica por la ciudad. Su localización en pleno Bajo de Guía, junto a otros negocios históricos y frente a la desembocadura del río, hace que su ausencia se note en la actividad diaria del paseo. Aunque la zona sigue funcionando con normalidad, la falta de uno de sus locales más emblemáticos introduce un cambio evidente en la oferta.

Sin embargo, los descansos de invierno son de lo más normales entre restaurantes situados en enclaves turísticos. Tras meses de mucho trabajo, estas pausas sirven para revisar la carta, reorganizar equipos o también, para ir preparando las novedades para la siguiente temporada. Y en el caso de Casa Bigote, la empresa no ha detallado si habrá cambios significativos a su regreso, pero sí ha confirmado que las reservas permanecerán bloqueadas hasta el mismo 23 de marzo, cuando reanudarán la actividad.

Impacto en la oferta gastronómica y en la planificación de visitantes

Bajo de Guía es un punto de interés turístico durante todo el año. Sus restaurantes concentran buena parte de la oferta culinaria de la ciudad y, en fechas señaladas, aumenta el volumen de visitantes que buscan mesas con vistas a la desembocadura del Guadalquivir. En ese sentido, la ausencia temporal de uno de los locales más solicitados obliga a muchos visitantes a ajustar sus planes. Quienes suelen organizar rutas gastronómicas con antelación se encuentran ahora con una opción menos disponible.

Las agencias turísticas que incluyen visitas gastronómicas en sus propuestas también deberán tener en cuenta este cierre temporal, ya que Casa Bigote figura de manera habitual entre los lugares recomendados para quienes desean conocer la cocina local. El establecimiento también es un punto conocido por viajeros que buscan experiencias vinculadas al producto de proximidad. En ese sentido, su cierre hasta marzo modifica la oferta, aunque de manera temporal y sin alterar el conjunto de negocios que permanecen abiertos.

Este periodo de pausa también afecta al día a día del barrio, que está acostumbrado a un movimiento constante alrededor del restaurante. Aunque la actividad hostelera continúa en los locales que permanecen abiertos, la ausencia de un negocio tan consolidado se hace notar tanto en la dinámica del paseo como en la distribución de afluencia entre los establecimientos cercanos.

Lo que sí parece claro es que la reapertura generará expectación entre los clientes habituales y entre quienes habían pospuesto su visita tras conocerse el cierre temporal. Casa Bigote mantiene un perfil propio dentro de la restauración gaditana y se espera que su regreso el 23 de marzo vuelva a situarlo como una de las principales referencias gastronómicas del litoral sanluqueño.