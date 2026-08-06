El Ibex 35 mantiene el ‘rally’ alcista que le llevó a superar la cota de los 20.000 puntos. En la media sesión de este jueves cotizaba con un alza del 1,17%, hasta los 20.291,3 puntos, tras haber registrado un incremento del 0,45% en la apertura y todo apuntaba a que cruzaría la barrera de los 20.300 puntos.

Finalmente el selectivo ha cerrado con una subida más moderada, del 0,62%, a las puertas de los 20.200. Con hoy, ya van tres días consecutivos por encima de la cota de los 20.000 puntos.

En este contexto, las mayores subidas eran de Cellnex (+3,5%) Acciona (+2,5%) y Telefónica (+2,3%). Del lado contrario, los mayores descensos se los anotaban Amadeus (-2%), Ferrovial (-1,2%) y Grifols (-1,2%).

Al cierre de las bolsas europeas el barril de Brent subía un más de un 2%, hasta rozar los 82 dólares. Los inversores han estado pendientes este jueves de los detalles del acuerdo entre Omán e Irán para gestionar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y de los datos de desempleo en Estados Unidos.

«El foco del mercado estará en las novedades de las negociaciones Irán-EEU para un acuerdo que garantice la libre circulación por el Estrecho de Ormuz y en los resultados empresariales», han afirmado los analistas de Bankinter.

En Europa, antes de la apertura de los mercados, se han conocido los datos provisionales de los pedidos en las fábricas alemanas, que se dispararon un 3,1% en junio, por encima de lo esperado y del repunte del 0,3% del mes previo.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves los datos de la producción industrial de junio, que aceleró su incremento interanual más de tres puntos, hasta el 3,8%, encadenando así su cuarto repunte interanual consecutivo.

El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 6.042,8 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las cuatro referencias emitidas, de acuerdo con los resultados publicados por el Banco de España.

Resto de bolsas

En los primeros pasos en Wall treet en la sesión de este jueves, el Dow Jones Ind Average avanza posiciones, un 0,24% hasta los 54.487 puntos, el S&P 500 se mantiene en niveles de apertura con ganancias del 0,01% hasta los 7.724 puntos y el Nasdaq recoge beneficios en un 0,41% hasta colocarse en los 26.262 puntos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,556%, frente al 3,550% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo repuntaba levemente a 44,3 puntos básicos.

El euro se depreciaba un 0,13% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1539 dólares por cada euro.