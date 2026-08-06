Esta es la cantidad que debes cobrar para formar parte del 1 % más rico de España, según un experto

¿Cuánto hay que ganar para estar entre los que más ingresan en España? Esta es una de esas preguntas que casi todo el mundo se ha hecho alguna vez, aunque sólo sea por curiosidad. No es fácil ponerle una cifra, pero cuando alguien lo hace, el tema siempre genera interés ya que a veces se nombran cantidades que no parecen tan exageradas o no las que muchos piensas.

Y esto además en un momento en el que el dinero parece rendir cada vez menos. Los sueldos no suben al mismo ritmo que el coste de la vida y eso hace que muchos se pregunten dónde está realmente el «nivel alto». No el de vivir cómodo, sino el de estar muy por encima de la media. En redes sociales este tipo de contenido siempre tiene mucho interés, y el último que ha hablado de ello es Chema González, creador especializado en inversión inmobiliaria, que ha explicado cuánto habría que ingresar al mes para formar parte del 1 % más rico en varios países, incluido España.

Cuánto hay que ganar en España para estar en el 1 % más rico

Según sus cálculos, en España habría que cobrar unos 7.500 euros al mes para entrar en ese grupo. Dicho así puede parecer una cifra más, pero no lo es. Está muy lejos del salario medio y también de lo que gana la mayoría de trabajadores en España. Aun así, dentro de Europa no es de los países más exigentes.

Debemos tener en cuenta que ese 1 % existe en todos los países, pero no se mide igual en todos ellos. Depende del nivel de vida, de los salarios habituales y, en general, de cómo funciona cada economía. Por ejemplo, en Suiza la cifra sube muchísimo. Según González, habría que ingresar unos 28.000 euros al mes para estar en ese 1 %. En Estados Unidos, la referencia se sitúa en torno a los 25.000 euros mensuales. Y en Reino Unido, la cifra ronda los 18.000 euros al mes. Si se baja un escalón, aparecen países como Alemania, donde el umbral estaría cerca de los 14.000 euros, o Italia, con unos 9.000 euros mensuales. España se quedaría entonces por debajo, con esos 7.500 euros que marca el creador.

En Latinoamérica las cifras son más bajas, aunque siguen siendo altas si se comparan con los sueldos medios de cada país. México rondaría los 6.500 euros, Colombia los 4.000 euros y Argentina se movería cerca de los 3.500 euros al mes. Todo esto deja claro que el dinero no significa lo mismo en todas partes y que un sueldo que en un país te coloca en la élite, en otro puede ser simplemente alto, sin más.

Qué distancia hay respecto al salario medio

Para entender mejor estas cifras, conviene compararlas con la realidad del mercado laboral en España que demuestra estar lejos de esos 7.500 euros mensuales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, señalan que el salario medio en anual en nuestro país se sitúa en los 29.540,26 euros por trabajador, es decir, unos 2.461 euros si se divide en 12 pagas, lo que deja claro hasta qué punto ese 1 % representa a una minoría muy reducida.

Sabemos además que en la práctica, la mayoría de trabajadores se mueve en rangos bastante más bajos, incluso en los sectores mejor pagados. Esto hace que la diferencia entre el ingreso medio y el de ese grupo más alto sea considerable. Además, no todos los ingresos elevados proceden de un sueldo tradicional. En muchos casos, quienes se sitúan en ese 1 % combinan varias fuentes de ingresos, como inversiones, negocios propios o rentas adicionales, algo que también influye a la hora de alcanzar ese nivel.

Por eso, más que una meta inmediata, estas cifras suelen interpretarse como un punto de referencia que ayuda a entender cómo se distribuyen los ingresos y cuál es la distancia real respecto a los niveles más altos.

Qué hay que tener en cuenta sobre estas cifras

Ahora bien, estos datos no son una verdad absoluta. De hecho, conviene tomarlos con cierta cautela. Para empezar, el propio González no detalla en el vídeo de dónde salen exactamente las cifras. Y eso importa, porque el umbral del 1 % puede cambiar bastante dependiendo del estudio, del año o incluso de cómo se midan los ingresos. Además, no es lo mismo hablar de ingresos brutos que netos. Tampoco es igual contar solo salarios que incluir rentas, inversiones u otros ingresos adicionales. Todo eso puede mover mucho la cifra final.

Y por otro lado, estos datos se centran en una estimación general. No tienen en cuenta situaciones personales, diferencias entre ciudades o el coste real de vida en cada zona, que también influye. Aun así, sirven para hacerse una idea bastante clara. No tanto para fijar un objetivo exacto, sino para entender dónde está ese nivel que marca la diferencia. Porque, al final, la pregunta no es solo cuánto hay que ganar para estar en ese 1 %. La pregunta es si realmente es alcanzable y qué hace falta para acercarse a ese punto. Y ahí ya entran otros factores que van mucho más allá de una cifra concreta.