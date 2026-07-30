Fernando Durán, español en Estados Unidos, desvela el choque cultural que vivió: «Todo lo caro que es, en el sueldo lo veo»

Dar el salto a Estados Unidos es, para muchos españoles un sueño que cumplir, pero también suele generar cierto vértigo cuando se decide dar ese paso de forma definitiva. La idea de mejores oportunidades laborales y salarios más altos convive con una realidad que no siempre se cuenta con tanto detalle y que tiene que ver el elevado coste de vida. Es ahí donde empiezan a aparecer los primeros choques culturales, especialmente en aspectos tan básicos como la vivienda o la sanidad.

Así lo ha explicado Fernando Durán que actualmente reside en Carolina del Sur, en el programa de Canal Sur Andaluces X el Mundo. Aunque nació en Argentina, se trasladó siendo niño a Camas y creció en Triana, por lo que siempre ha tenido claro que su hogar está en Sevilla. Aun así, decidió hace unos años comenzar una nueva etapa en Estados Unidos junto a su familia. Desde allí, ha compartido una visión bastante clara de lo que supone vivir en el país norteamericano. «Aquí te pones malo y te cuesta el dinero», afirma sin rodeos, y dejando claro el impacto que le causó el sistema sanitario estadounidense y, en general, el alto nivel de gasto al que hay que hacer frente en el día a día.

Fernando Durán, español en Estados Unidos, desvela el choque cultural que vivió

Durán vive en Charleston, una de las ciudades más conocidas de Carolina del Sur, famosa por su arquitectura, su historia y su entorno costero. A simple vista, es un lugar que destaca por su calidad de vida, con barrios cuidados, zonas verdes y un importante atractivo turístico. Sin embargo, esa cara más amable convive con otra menos evidente: el precio. Según explica el propio sevillano, se trata de una de las ciudades más caras del país, situándose entre las primeras posiciones en cuanto a coste de vida dentro de Estados Unidos.

«Allí todo es caro», resume, dejando claro que no se trata de un gasto puntual o de un sector concreto. Desde el día a día hasta los grandes desembolsos, vivir en Charleston implica asumir precios elevados en prácticamente todos los ámbitos, algo que sorprende especialmente a quienes llegan desde España.

Cuánto cuesta la vivienda en Estados Unidos

Uno de los aspectos que más llama la atención al llegar es el coste de la vivienda. Durán lo explica con un ejemplo muy concreto: un apartamento pequeño puede alcanzar los 5.000 dólares al mes, una cifra que supera con creces lo habitual en muchas ciudades españolas. Este tipo de precios, según relata, no son excepcionales en determinadas zonas, lo que convierte el acceso a la vivienda en uno de los principales retos para quienes se trasladan al país. Especialmente en ciudades con alta demanda, donde los alquileres se disparan y obligan a destinar una gran parte del sueldo a este gasto.

La sanidad, el mayor choque cultural

Otro ámbito que marca la diferencia, ese es el sanitario. Durán reconoce que fue uno de los aspectos que más le impactó al llegar, sobre todo por el hecho de que funciona como un sistema privado en el que cada servicio tiene un coste directo para el paciente. Uno de los momentos más reveladores lo vivió cuando su mujer dio a luz. «Antes de decirme hola, me dijeron: ‘¿qué quiere usted pagar en efectivo o en tarjeta?», recuerda. Una situación que refleja hasta qué punto el acceso a la atención médica está ligado al pago inmediato.

Finalmente, aquel ingreso hospitalario supuso una factura de 3.000 dólares, una cifra que contrasta con la experiencia en España, donde la sanidad pública cubre este tipo de situaciones. «Aquí te pones malo y te cuesta el dinero», insiste, dejando claro que se trata de una de las principales diferencias entre ambos países.

Sueldos más altos, pero con matices

Pese a todo, Durán también reconoce que el nivel salarial en Estados Unidos es superior en muchos casos. Esto es lo que, en parte, permite asumir ese mayor coste de vida sin que la situación resulte insostenible. «Todo lo caro que es, en el sueldo lo veo», explica, en referencia a que los ingresos compensan, al menos en parte, los gastos elevados. Aun así, esta relación no siempre es equilibrada y depende mucho del tipo de empleo, la ciudad y el nivel de vida de cada persona.

En su caso, asegura haber encontrado ese equilibrio que le permite vivir en Estados Unidos, aunque sin perder de vista las diferencias con España. Porque, más allá de los números, la experiencia también implica adaptarse a una forma de vida distinta.

Entre dos mundos: Estados Unidos como presente y Sevilla como hogar

A pesar de haberse asentado en Carolina del Sur, Durán tiene claro que su vínculo con España sigue intacto. Sevilla continúa siendo su punto de referencia, el lugar al que vuelve siempre que puede y donde siente que está su verdadera casa. Su experiencia refleja una realidad cada vez más común: la de quienes construyen su vida en otro país sin perder sus raíces. Estados Unidos se ha convertido en su presente, pero su identidad sigue ligada a su origen.

Al final, su testimonio no sólo habla de números o de costes, sino de adaptación, de decisiones personales y de cómo cada experiencia en el extranjero tiene luces y sombras. Porque, como él mismo deja entrever, vivir fuera puede ofrecer oportunidades, pero también obliga a asumir realidades muy distintas a las que se dejan atrás.