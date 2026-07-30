El nuevo producto de Mercadona del que todo el mundo habla: el suplemento alimenticio de moda que ayuda a combatir el cansancio

La creatina lleva años en el mundo del deporte, pero ahora ha dado un salto distinto si bien ya no está solo en tiendas especializadas o webs de suplementación, también ha llegado al supermercado. Mercadona ha empezado a venderla bajo la marca Ynsadiet y eso ha hecho que mucha gente se plantee por primera vez probarla.

El producto se presenta en un bote de 200 gramos, sabor neutro y un precio de unos 8 euros. Nada especialmente llamativo en el envase, pero sí en lo que se dice de él. Porque basta con preguntar un poco o mirar en redes para encontrarse con quienes la recomiendan pero también los hay que no lo tienen claro del todo o no saben cómo les puede beneficiar este suplemento ahora en las estanterías de un supermercado. Ahí es donde conviene parar un momento ya que ni es algo nuevo ni es un invento reciente, pero sí es verdad que cada vez genera más interés y conviene saber bien para qué sirve y cómo te puede ayudar.

Qué es la creatina sin complicarlo demasiado

La creatina no es un producto extraño ni ajeno al cuerpo. De hecho, el organismo la produce por sí mismo. También se obtiene a través de alimentos bastante habituales, sobre todo carne y pescado. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) lo explica de forma bastante clara: es una sustancia que se acumula principalmente en los músculos y que participa en la producción de energía cuando el cuerpo necesita responder rápido. Ese detalle es importante. No se utiliza para cualquier actividad, sino para esfuerzos muy concretos como movimientos intensos, cortos, repetidos. Por eso se asocia tanto al entrenamiento de fuerza o a ejercicios exigentes.

Por qué se ha hecho tan popular

Durante mucho tiempo ha sido un suplemento ligado a perfiles muy concretos. Gente de gimnasio, deportistas o personas que entrenan con cierta intensidad. Lo que ha cambiado es que ahora ha salido de ese entorno. El hecho de que se venda en Mercadona influye mucho. No es lo mismo encontrarla en una tienda especializada que verla en un lineal junto a otros productos habituales. Eso hace que más gente se interese, aunque no tenga claro si la necesita o no. También hay otro factor y que es el boca a boca. Cuando un producto empieza a aparecer en conversaciones, en redes o entre conocidos, se genera curiosidad. Y eso, en este caso, está pasando.

Qué lleva exactamente la creatina de Mercadona

El formato que se vende es bastante básico, y eso juega a su favor. Creatina en polvo, sin sabores añadidos y con un cacito para medir la cantidad. La base es creatina monohidrato, que es la forma más habitual. No hay mezclas raras ni ingredientes complicados. También incluye calcio y fósforo, pero en cantidades pequeñas. La dosis recomendada es de unos 4,2 gramos al día, lo que equivale a aproximadamente 3 gramos de creatina y que es la cantidad que se utiliza como referencia en estudios sobre rendimiento físico.

¿Sirve para el cansancio?

Mucha gente llega a este producto pensando en el cansancio general, en sentirse con más energía durante el día, pero no funciona exactamente así dado que la creatina no es un estimulante. No activa como el café ni tiene un efecto inmediato. Su papel es otro si bien lo que hace es ayudar al músculo a disponer de energía rápida en momentos concretos. En personas que entrenan, eso puede traducirse en rendir mejor o aguantar más en ejercicios exigentes. Y a partir de ahí, algunos notan menos fatiga durante el esfuerzo, así que en ese contexto sí que puede servir para el cansancio que se siente tras hacer ejercicio.

Cómo se toma en la práctica

No tiene mucha complicación. Se mezcla el cacito en agua o en cualquier bebida y se toma una vez al día, pero eso sí, si no hay una actividad física que lo justifique, su utilidad es bastante limitada. Es decir, no es algo que vaya a marcar diferencia en alguien sedentario.

Por qué está generando tanto interés

La mezcla es bastante clara: precio bajo, fácil acceso y mucha conversación en redes. Eso suele ser suficiente para que un producto despegue. Además, encaja con una tendencia más amplia. Cada vez hay más interés por el rendimiento, por cuidarse o por mejorar pequeños aspectos del día a día. Y ahí es donde aparecen este tipo de suplementos. La creatina no es nueva, pero ahora está más visible que nunca. Y eso hace que se hable más de ella.

Al final, podemos entender que la creatina tiene una función concreta y bastante estudiada. Puede ayudar en determinados contextos, sobre todo relacionados con el ejercicio físico. Pero no es un atajo ni una solución general para el cansancio. Por eso, antes de usarla, conviene tener claro qué se espera de ella. Si se entiende bien para qué sirve, tiene sentido. Si se utiliza con expectativas equivocadas, probablemente no te ayude del todo.