Desde Jeff Bezos hasta familias reales de Oriente Medio: estos son los puertos europeos donde atracan los millonarios
Estos son los yates que han llegado a los puertos españoles para inaugurar la temporada (uno vale 330 millones)
Jeff Bezos vende su velero de 127 metros por 500 millones por sus altísimos costes de mantenimiento
Agosto transforma algunos puertos deportivos en auténticas pasarelas flotantes. A medida que el Mediterráneo y el Caribe alcanzan su temporada más vibrante, los amarres se llenan de embarcaciones imposibles, helicópteros privados aterrizando a pocos metros del agua y cubiertas donde se celebran fiestas que continúan hasta el amanecer. No se trata sólo de barcos: estos puertos son puntos de encuentro de millonarios, empresarios tecnológicos, jeques, estrellas de Hollywood y viejas fortunas europeas que convierten cada verano en un espectáculo silencioso de lujo extremo. Desde Mónaco hasta Ibiza, pasando por Cerdeña o Saint-Tropez, algunos enclaves se han convertido en símbolos globales del poder adquisitivo y el estilo de vida más exclusivo del planeta.