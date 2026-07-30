Desde Jeff Bezos hasta familias reales de Oriente Medio: estos son los puertos europeos donde atracan los millonarios

Puerto Hércules, Mónaco: el gran teatro flotante de los multimillonarios

Hablar de puertos de lujo es hablar inevitablemente de Port Hercules. El enclave monegasco continúa siendo el epicentro mundial del universo de los superyates y cada agosto su imagen parece sacada de una película. Durante el verano, especialmente alrededor de eventos como el Monaco Yacht Show o las fiestas privadas de la Costa Azul, aquí atracan algunas de las embarcaciones más impresionantes del planeta.

Entre los habituales del puerto aparecen nombres vinculados a grandes fortunas internacionales. Roman Abramovich convirtió durante años su gigantesco Eclipse en uno de los protagonistas de la bahía. También son frecuentes los yates vinculados a Bernard Arnault, presidente de LVMH, o miembros de las familias reales de Oriente Medio. La cercanía con el Casino de Montecarlo, los hoteles históricos y las boutiques de alta joyería hacen que muchos propietarios prácticamente vivan entre el barco y la ciudad durante semanas.

Porto Cervo, Cerdeña: el refugio favorito de las grandes fortunas europeas

La Costa Esmeralda italiana lleva décadas funcionando como uno de los veranos privados de la élite internacional. Porto Cervo Marina nació en los años sesenta impulsado por el príncipe Karim Aga Khan y hoy sigue siendo uno de los puertos más exclusivos de Europa.

Aquí suelen atracar empresarios italianos históricos, magnates vinculados al lujo y propietarios de megayates procedentes de Suiza, Reino Unido y Emiratos Árabes. El puerto tiene una particularidad: combina privacidad absoluta con un ambiente muy social. Durante agosto, las terrazas de la Piazzetta se convierten en un desfile continuo de relojes imposibles, vestidos de alta costura y cenas interminables.

Las grandes regatas veraniegas, como la Maxi Yacht Rolex Cup, atraen además a propietarios apasionados por la vela competitiva. No es extraño encontrar embarcaciones de más de 70 metros compartiendo espacio con clásicos barcos de competición restaurados.

Marina Ibiza: donde el lujo se mezcla con la fiesta

Pocos lugares representan mejor el verano mediterráneo que Marina Ibiza. El puerto ibicenco se ha consolidado como uno de los destinos más deseados por propietarios de superyates gracias a su combinación de ocio nocturno, privacidad y servicios prémium.

Cada agosto, las aguas frente a Dalt Vila reciben embarcaciones pertenecientes a empresarios tecnológicos, artistas internacionales y celebridades que convierten Ibiza en su residencia temporal. Jeff Bezos ha sido visto en varias ocasiones navegando por Baleares, igual que figuras como Leonardo DiCaprio o Naomi Campbell, habituales de las fiestas privadas organizadas a bordo.

El puerto ofrece amarres para yates de hasta 110 metros y un servicio extremadamente exclusivo. Además, Ibiza mantiene un atractivo especial para las nuevas fortunas vinculadas al mundo digital y las criptomonedas, que encuentran aquí una mezcla perfecta entre discreción y vida social intensa.

Puerto Banús, Marbella: glamour clásico en la Costa del Sol

Puerto Banús continúa siendo uno de los símbolos históricos del lujo mediterráneo. Desde su inauguración en 1970, el puerto malagueño se convirtió en parada habitual de aristócratas árabes, empresarios británicos y celebridades internacionales.

En verano, especialmente en agosto, el ambiente se intensifica. Los yates comparten protagonismo con deportivos de lujo, boutiques de firmas internacionales y beach clubs donde las reservas VIP se pagan a precios astronómicos. Entre los propietarios que frecuentan la zona aparecen empresarios saudíes, miembros de familias reales del Golfo y magnates del sector inmobiliario.

El rey Fahd de Arabia Saudí contribuyó enormemente a consolidar la reputación internacional de Marbella como destino de lujo. Desde entonces, Puerto Banús ha mantenido esa imagen de sofisticación clásica que mezcla extravagancia y tradición mediterránea.

Saint-Tropez: el puerto favorito de las estrellas

Port de Saint-Tropez conserva intacta su capacidad para atraer a celebridades de todo el mundo. Lo que comenzó como un pequeño puerto pesquero terminó convirtiéndose en uno de los enclaves más deseados de la Riviera Francesa.

Durante agosto, las cubiertas de los superyates se llenan de actores, músicos y modelos internacionales. Beyoncé y Jay-Z han pasado temporadas navegando por la zona, igual que Giorgio Armani o Steven Spielberg. Muchos propietarios eligen Saint-Tropez por su ambiente más relajado frente al protocolo de Mónaco.

El puerto se convierte en una extensión natural de clubes de playa como Club 55, donde los invitados llegan directamente en pequeñas embarcaciones auxiliares desde sus yates fondeados frente a Pampelonne.

Portofino: exclusividad en formato íntimo

Mientras otros puertos impresionan por tamaño y despliegue, Portofino Marina seduce precisamente por lo contrario: la escasez. Apenas cuenta con unos pocos amarres para grandes embarcaciones, lo que multiplica su exclusividad.

Atracar aquí en agosto es casi una declaración de estatus. Los propietarios reservan con meses de antelación para poder pasar unos días frente a las fachadas de colores pastel que hicieron famoso al pequeño pueblo ligur. Diseñadores de moda italianos, empresarios europeos y viejas familias aristocráticas siguen encontrando en Portofino un refugio elegante y mucho más discreto que otros destinos del Mediterráneo.

Al caer la tarde, los tender van y vienen trasladando invitados hacia restaurantes escondidos entre callejuelas estrechas, mientras los yates iluminan suavemente la bahía. Esa combinación de silencio, historia y lujo contenido sigue haciendo de Portofino uno de los lugares más codiciados del verano europeo.