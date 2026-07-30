Alemania ejemplo para España una vez más: 400 euros más al mes en la nómina por el tiempo de desplazamiento al trabajo

Para muchos trabajadores, la jornada empieza bastante antes de llegar al puesto de trabajo. Hay quien se sube al coche, recorre varios kilómetros y no cobra ni un minuto de ese tiempo. Algo tan habitual que casi nadie se lo cuestiona. Sin embargo, eso podría cambiar a raíz de una interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que está empezando a tener consecuencias reales.

En países como Alemania ya se está notando. En algunos sectores, ese tiempo de desplazamiento empieza a contabilizarse como trabajo efectivo, lo que se traduce directamente en más dinero a final de mes. En determinados casos, la diferencia puede rondar los 15 o 20 euros diarios. Llevado a números más concretos, eso supone cerca de 400 euros adicionales al mes para muchos trabajadores. Una cifra nada menor si se tiene en cuenta que hasta ahora ese tiempo simplemente no se pagaba.

400 euros más al mes en la nómina por el tiempo de desplazamiento al trabajo

El TJUE ha dejado claro un punto que cambia bastante las reglas del juego: no existe una categoría intermedia entre trabajo y descanso. O se está trabajando o no, y algunos desplazamientos entran de lleno en el primer grupo.

La clave está en si el trabajador está realmente a disposición de la empresa durante ese trayecto. No importa demasiado si conduce, si va de pasajero o si aprovecha para mirar el móvil. Lo relevante es que no puede organizar ese tiempo por su cuenta. Para que se considere tiempo de trabajo, suelen cumplirse tres condiciones: que el desplazamiento forme parte de la actividad laboral, que la empresa marque cómo se realiza (horarios, vehículo o punto de encuentro) y que el empleado no tenga margen para decidir qué hacer durante ese tiempo.

Hasta 20 euros más al día en la nómina

A partir de ahí, las consecuencias son bastante claras. En sectores donde los desplazamientos son parte del día a día, como la construcción o el mantenimiento, muchos trabajadores pueden estar dejando de cobrar una parte importante de su jornada sin saberlo. En Alemania, donde esta interpretación ya está teniendo recorrido, algunos empleados están sumando entre 15 y 20 euros más por día trabajado. No es una subida formal de sueldo, pero en la práctica funciona como tal. Si se hace la cuenta a final de mes, el resultado es evidente. En unas 22 jornadas laborales, esa diferencia puede acercarse a los 400 euros, una cantidad que empieza a notarse de verdad.

El caso que lo cambió todo

El origen de esta interpretación está en una demanda presentada por una empresa española de paisajismo. Sus trabajadores se reunían en un punto fijo y desde allí se desplazaban en un vehículo de empresa a distintos lugares de trabajo. El trayecto de ida se pagaba, pero el de vuelta no. Esta diferencia fue lo que llevó el caso a los tribunales y, finalmente, al TJUE. La respuesta fue clara: si el trabajador está a disposición de la empresa durante ese tiempo, debe considerarse tiempo de trabajo. Esta decisión rompe con prácticas habituales, como la conocida «teoría de la carga», que diferenciaba entre quien conduce y quien simplemente viaja. Según el tribunal, esa distinción ya no tiene sentido.

Lo que puede cambiar en muchos contratos

Aquí es donde empiezan los problemas para muchas empresas. Durante años ha sido habitual que los contratos dejaran fuera el tiempo de desplazamiento, sobre todo en trabajos donde no hay un lugar fijo. Era algo asumido, casi automático. Ahora, con este criterio, esas cláusulas quedan bastante tocadas. Sobre todo en los casos en los que, al no contar ese tiempo, el salario real por hora acaba bajando más de lo permitido. En Alemania, por ejemplo, el mínimo está en 13,90 euros desde 2026, y ahí es donde empiezan a aparecer las diferencias.

Un ejemplo sencillo ayuda a verlo claro. Si un trabajador dedica más de una hora diaria a ir y volver de distintas obras en un vehículo de empresa y ese tiempo no se paga, el cálculo final cambia bastante. Puede parecer poco día a día, pero al hacer números el desfase se acerca a los 18 euros por jornada, que al mes ya supone una cantidad importante.

A quién afecta de verdad

No es una medida que vaya a aplicarse a todo el mundo. Aquí lo que marca la diferencia es cómo es el trabajo y, sobre todo, si el desplazamiento forma parte real de la jornada. Afecta sobre todo a quienes no tienen un destino fijo y se mueven de un sitio a otro siguiendo las indicaciones de la empresa. Es el caso de muchos trabajadores de la construcción, limpieza, mantenimiento o servicios a domicilio, donde el punto de trabajo cambia constantemente.

En cambio, quien acude cada día al mismo centro o sólo se desplaza de forma puntual, por ejemplo para una reunión concreta, normalmente queda fuera. En esos casos, el trayecto sigue considerándose algo personal y no tiempo de trabajo.

Qué pueden hacer los trabajadores

Ante esta situación, los expertos recomiendan revisar el contrato laboral y analizar si se cumplen las condiciones establecidas por el TJUE. En caso de duda, es importante recopilar pruebas, como horarios o tiempos de desplazamiento. Además, las reclamaciones salariales tienen un plazo limitado. En muchos casos, pueden reclamarse hasta tres años atrás, aunque algunos convenios reducen ese plazo a solo unos meses, por lo que conviene actuar con rapidez.

Si el empleador no responde, el siguiente paso es acudir a la vía judicial. En muchos países europeos, no es obligatorio contar con abogado en primera instancia, lo que facilita este tipo de reclamaciones.

Otras compensaciones posibles

Además del pago por el tiempo de desplazamiento, algunos trabajadores pueden acceder a otras compensaciones. Una de ellas es la asignación por comidas, que en Alemania alcanza los 14 euros diarios en determinados casos. Esta ayuda se aplica cuando el trabajador pasa más de ocho horas fuera de su domicilio y de su centro habitual de trabajo. Es independiente del salario y puede suponer un complemento adicional interesante.

En conjunto, la interpretación del TJUE abre un nuevo escenario laboral en Europa. Y aunque su aplicación concreta dependerá de cada país, lo cierto es que introduce un cambio importante: el tiempo de desplazamiento, en determinados casos, deja de ser invisible para convertirse en parte del trabajo.