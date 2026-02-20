«Te están quitando dinero y no lo sabes»: el aviso de un abogado sobre el error en la nómina que comete el 90% de la gente

El año 2026 ha llegado con un cambio importante en la nómina de los trabajadores por el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ha arañado unos euros del sueldo de los trabajadores que van directos, presuntamente, a la hucha de las pensiones. Un abogado experto en la materia también se ha pronunciado recientemente sobre un error en la nómina a la hora de calcular el sueldo que también puede suponer un perjuicio para los asalariados.

¿Cobraste unos euros menos en la nómina de enero? Esta tiene una respuesta afirmativa para los asalariados españoles y también una explicación rápida: se debe al incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El MEI es una cotización extra en la nómina de los trabajadores destinada a la jubilación y que en 2026 ha ascendido hasta un 0,9%, de la que gran parte se hace cargo la empresa (0,75%) y el resto se resta del sueldo de los trabajadores (0,15%) por cuenta ajena. En el caso de los autónomos, tendrán que rendir cuentas por el importe íntegro.

@laboral_tips, un abogado experto en la materia que suele publicar vídeos en las redes sociales, también ha avisado a los trabajadores de que pueden estar cobrando menos en la nómina de lo que les corresponde por convenio colectivo. Por ello, ha informado a los asalariados sobre todas las partes que contiene una nómina en 2026 para que anden con mucho ojo y no cobren menos de la cuenta. «Puede que tu empresa te esté robando pasta y no lo sepas. Todo por no saber calcular cuál es tu sueldo e interpretar tu nómina», comienza diciendo en el vídeo que cuenta con miles de visitas en la red social TikTok.

Un abogado explica el error en la nómina

«Para muchos de vosotros interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, que es imposible», dice este abogado experto en la materia sobre el error que contiene la nómina y que te puede estar causando la pérdida de algunos euros al mes. Por ello, este profesional comienza a enumerar todas las partes que contiene una nómina y que deben saber todos los trabajadores.

Por ejemplo, informa que en la parte superior izquierda aparecen todos los datos del empleador y, en caso de ser trabajador autónomo, aparecerá el nombre del trabajador por cuenta propia en cuestión. En la parte superior derecha siempre tienen que aparecer los datos del asalariado, y este abogado pone énfasis en la antigüedad. «Tu antigüedad tendría que ser la del primer contrato de trabajo, aunque fuera temporal», avisa.

«Otra cuestión importante es la categoría profesional. Muchísimos estáis desarrollando funciones superiores y en vuestra nómina pone una categoría que no se corresponde. Esto no es legal y podéis solicitar un ascenso si hacéis funciones superiores durante 6 meses en el plazo de un año u 8 meses en el periodo de dos», cuenta.

Después, este abogado suelta la pregunta del millón: «¿Cómo saber si estás cobrando bien o no?». «Para esto no tienes que mirar más que tu convenio colectivo y las tablas salariales», informa. «Tienes que coger tu contrato de trabajo, cláusula séptima, y mirar el convenio colectivo para buscar las tablas salariales para ese año, en el que se indica el sueldo de tu categoría y también informa de las subidas que corresponden para los siguientes años», informa a los trabajadores, a los que anima a revisar todos los pluses que puedan aparecer en el convenio.

«En muchísimos casos, lo que hacen las empresas es no poneros la antigüedad o los complementos que salen en el convenio y no os los incluyen. En las nóminas que he revisado muchísimas veces nos aparecen algunos errores», cuentan. «Por último, evidentemente, el líquido a percibir es lo que tienes que recibir en la cuenta corriente. Este importe tiene que corresponderse con lo que aparece en la cuenta. Si cobras menos, reclama esa diferencia porque te están estafando», afirma este abogado sobre el error que puede aparecer en la nómina y que este puede estar costando dinero.