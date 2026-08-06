Pablo Urdangarin se deshace en halagos hacia su padre pese a los escándalos: «Soy su fan»

Pablo Urdangarin afronta una nueva temporada con la ilusión por las nubes. El jugador de balonmano, que acaba de ampliar su vinculación con su club hasta 2028, asegura que vive uno de los mejores momentos de su carrera y confía plenamente en las posibilidades de un equipo que, según sus propias palabras, es «ambicioso, inteligente y táctico». Sin embargo, más allá del deporte, el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin volvió a dejar claro que la familia continúa siendo uno de sus grandes pilares.

El éxito deportivo de Pablo Urdangarin

El internacional español afronta el nuevo curso con optimismo. «Las sensaciones son muy buenas. Tener los mismos compañeros que el año pasado es muy positivo. Creo que este año podemos entrar directos al grano y entendernos bien en la pista porque ya sabemos cómo juega cada uno. Es un punto positivo que nos aportará mucho», explicó durante la presentación.

La renovación hasta 2028 supone, además, un importante respaldo a su crecimiento. Pablo reconoce que ha encontrado el lugar perfecto para evolucionar como jugador. «Es un club donde noto que he dado un salto increíble. El cambio de posición me ha ayudado muchísimo», confesó, dejando claro que atraviesa una etapa de plena confianza.

A sus 25 años ya es uno de los jugadores con más recorrido dentro del vestuario, aunque él prefiere quitar hierro a esa etiqueta. «Yo me sigo considerando joven también en la plantilla, pero sí que es verdad que ahora vienen muchos jóvenes por detrás», comentó entre risas. Su consejo para ellos es sencillo, pero contundente: «Que disfruten del día a día, del trabajo, de que todo va a salir bien y que disfruten del balonmano».

Con la vista puesta en el próximo Europeo, Pablo tampoco esconde la ambición del grupo. «Lo máximo. Vamos a luchar. Sin límites, no nos ponemos ningún límite para poder ganar a cualquiera. Nos ganaremos los puntos que nos merezcamos», afirmó convencido.

Orgulloso de sus padres

Pero uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó al hablar de su familia. Hace apenas unos días, Iñaki Urdangarin aseguró públicamente que es el mayor fan de su hijo, una declaración que emocionó al jugador. La respuesta de Pablo fue inmediata y dejó patente la admiración mutua que existe entre ambos. «Pues diría que yo también soy su fan y que muchas gracias por las palabras. Con ganas de empezar ya», respondió con naturalidad, evidenciando la estrecha relación que mantiene con su padre.

No es la primera vez que Pablo demuestra el peso que tienen sus padres en su trayectoria deportiva. Tanto Iñaki Urdangarin, que fue una de las grandes figuras del balonmano español, como la infanta Cristina siguen muy pendientes de su evolución y acostumbran a apoyarle desde la grada siempre que sus compromisos se lo permiten.

Precisamente, al ser preguntado por los consejos que recibe de ellos antes de los partidos, Pablo explicó que el mensaje es siempre el mismo. «Muy buenos. Los que transmito al equipo: que disfruten del balonmano, de los compañeros y del día a día», reveló.

Unas palabras que reflejan la filosofía con la que el joven deportista afronta su carrera. Alejado de comparaciones y consciente del legado que supone llevar el apellido Urdangarin, Pablo continúa construyendo su propio camino sobre la pista, aunque sin esconder que, cuando se trata de admiración, él también tiene claro quién ocupa el primer puesto: su padre.