Pablo Urdangarin da su visto bueno al novio de Victoria Federica: «Nos llevamos bien con él»

Después de que el Frainkin Granoller anunciara la renovación de Pablo Urdangarin hasta 2028, el hijo de la infanta Cristina ha reaparecido en las calles de Barcelona. El joven se encontraba dando un paseo cuando, de repente, fue sorprendido por la prensa. En ese momento, los reporteros le preguntaron por su reciente encuentro con el papa León XIV en Madrid, aunque no fue lo único, ya que también aprovecharon para conocer la relación que mantiene con Jorge Navalpotro, la actual pareja de su prima, Victoria Federica. Sorprendiendo a propios y extraños, Urdangarin decidió responder a las cuestiones planteadas, aunque, fiel a la educación y a la discreción que le caracterizan, lo hizo con la prudencia que acostumbra a mostrar en este tipo de apariciones públicas.

«Pues nos llevamos bien con él. No sé qué quieres que te diga», expresaba Pablo, dejando entrever que ya había coincidido en varias ocasiones con Jorge y que, tal y como muchos intuían, existe una buena sintonía entre él y el entorno más cercano de Victoria Federica. Sin querer entrar en mayores detalles sobre la relación que mantiene con la pareja de su prima, el nieto de Juan Carlos I optaba por poner fin a la conversación. «Ya está, por favor. Que estamos aquí en medio de la calle y me da un poco de vergüenza», concluía.

Aunque estas declaraciones evidencian la buena relación que existe entre ambos, lo cierto es que Pablo y Jorge comparten mucho más que el vínculo familiar que les une a través de la apodada cariñosamente como Vic. Los dos han desarrollado gran parte de su vida en torno al deporte y comparten una marcada pasión por la competición. De hecho, mientras que Pablo ha seguido los pasos de su padre y se ha consolidado como uno de los jugadores más prometedores del balonmano español, Jorge también destacó en el ámbito deportivo durante su juventud, llegando a formar parte del Real Canoe Natación Club Baloncesto como alero.

Es probable que su afición por el deporte les haya permitido encontrar numerosos temas en común, favoreciendo así una relación cercana y natural que ha conseguido que Navalpotro se integre sin dificultad ninguna en el entorno familiar de los Borbón.

La relación de Victoria Federica y Jorge Navalpotro

Fue el pasado mes de diciembre cuando salió a la luz que Victoria Federica mantenía una relación sentimental con Jorge Navalpotro, un empresario vinculado al sector del ocio nocturno de la capital. Apenas unas semanas después, en enero, la pareja dio un importante paso en su relación al acudir a la celebración del 88º cumpleaños de Juan Carlos I. Desde entonces, aunque ambos han seguido apostando por la discreción, no han ocultado su historia de amor.

Ya sea a través de las redes sociales o durante distintas escapadas y eventos públicos, Victoria y Jorge han dejado entrever la solidez de su relación. Una etapa que parece especialmente feliz para la hija de la infanta Elena, que recientemente reconocía en una entrevista concedida a ¡Hola! que «cree en el amor para toda la vida». Unas declaraciones que muchos han interpretado como un reflejo del gran momento personal que atraviesa junto a Navalpotro y de la estabilidad que ha encontrado en esta relación.