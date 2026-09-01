El nacimiento de la segunda hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha vuelto a situar a sus respectivas familias en el foco mediático. La llegada de la pequeña, la primera niña de la familia, se produjo el pasado sábado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un centro médico que este lunes ha vuelto a recibir las visitas de algunos de los protagonistas de esta conocida saga familiar.

A lo largo de la mañana, Mar Flores, Terelu Campos y Carlo Costanzia acudieron al hospital, aunque lo hicieron en diferentes horarios y sin llegar a coincidir. Una circunstancia que no parece casual y que vuelve a poner de manifiesto la distancia que existe entre algunos miembros de ambas familias.

Mar Flores, que se encontraba en Viena cuando recibió la noticia del nacimiento de su nieta, explicó en directo en Y ahora Sonsoles cómo organizó su visita al hospital. «Yo he preguntado cuándo puedo ir y ellos me han dicho que, pues, por la mañana de ocho a doce o algo así», relató la modelo.

A diferencia de lo ocurrido con el nacimiento de su primer nieto, Mar ha querido dejar claro que en esta ocasión no existe intención alguna de forzar encuentros con los otros abuelos. «Yo estaba en Viena y dije que cambiaba el vuelo, pero me dijeron que no hacía falta, no tienen un protocolo», explicó. Al ser preguntada por si había coincidido con el padre de Carlo o con Terelu Campos, respondió que cree que el padre de su hijo acudió el sábado y que Teresa —así es como se ha referido a Terelu— habría visitado a la recién nacida en otro momento.

Pero más allá de las visitas al hospital, la declaración que más ha llamado la atención ha sido la referida a su relación con Terelu Campos. Mar Flores ha sido especialmente clara al hablar de la situación familiar y ha descartado cualquier acercamiento más allá de la cordialidad. «Somos una familia que se trata con educación, si no ha habido una relación antes, no la va a haber ahora», aseguró.

La modelo también quiso diferenciar su relación con María Teresa Campos de la que mantiene con su hija. «Con quien tuve una relación, una magnífica persona, fue con María Teresa Campos, una grandísima profesional. A Terelu la he conocido muy poco y a Alejandra la quiero, es la mujer de mi hijo», explicó.

Mar fue todavía más contundente al definir qué entiende ella por familia: «No es mi familia, es la de ellos; mi familia es mi hijo, su mujer y mis nietos, todo lo demás viene en el paquete».

Pese a sus palabras, la modelo aseguró que no pretende alimentar ningún conflicto. «Yo creo que hay que apostar por la paz familiar y el sentido común», afirmó, dejando claro que, si en algún momento tienen que coincidir, por su parte no habría ningún problema. Eso sí, descartó que esta situación vaya a traducirse necesariamente en reuniones familiares o encuentros más estrechos: «No nos vamos a volver locos y no quiere decir que nos vayamos a ir a cenar o a comer».

Así, la llegada de la pequeña parece haber traído felicidad a la familia, pero también ha vuelto a evidenciar que la relación entre sus miembros continúa marcada por la distancia y la prudencia.