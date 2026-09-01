La Ley Laboral lo avala: se prohíbe una llamada de tu jefe si estás de baja y estaría incurriendo en nulidad por discriminación

Miguel Benito Barrionuevo, un abogado experto en derecho laboral, ha publicado un vídeo en el que ha avisado sobre los derechos que tienen los empleados que están de baja laboral en España. En este caso toca el tema de las llamadas que pueden realizar los jefes a los empleados que se encuentran disfrutando de una incapacidad temporal. La Justicia se ha pronunciado sobre ello recientemente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que te puede ocurrir si un jefe te llama durante la baja laboral.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno bien grande está relacionado con cerca de 1,5 millones de personas que en estos momentos se encuentran disfrutando de una baja laboral en España. Esto es un clásico en muchas de las empresas españolas en las que algún trabajador se ausente por problemas musculoesqueléticos o las famosas bajas por salud mental, que ya suponen un 20% del total.

El abogado experto en derecho laboral, Miguel Benito Barrionuevo, ha publicado varios vídeos en las redes sociales en los que toca este tema y los derechos que tienen estos trabajadores ante la empresa. En uno de ellos hace referencia a una noticia que dice lo siguiente: «Indemnización con 12.000 euros tras ser despedido por una larga baja médica. El Tribunal Supremo lo considera nulo».

«Despedir a alguien por estar enfermo o de baja es ilegal. Despedir a alguien durante su baja médica no es ilegal, pero sí es ilegal despedirle por este motivo», dice este abogado, que cuenta el caso de un trabajador de baja que fue requerido por la empresa para hablar de las vacaciones y que recibió la carta de despido cuando avisó a la empresa de que su incapacidad se demoraría durante más tiempo. Por ello, la empresa fue condenada a declarar el despido nulo y pagar una indemnización que se fue hasta los 12.000 euros.

La llamada del jefe mientras estás de baja médica

@empleado_informado también toca otro tema que es un clásico: las llamadas de los jefes a los trabajadores que están de baja médica. «¿Te pueden llamar durante la baja? Que un jefe llame a un trabajador para preguntarle por su estado de salud cuando está de baja médica no iría en contra de la ley», comienza diciendo antes de hablar sobre este caso.

«Vais a ver mucho este tipo de noticias redactadas a partir de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Que ha pasado aquí. En esta sentencia, lo que se ha declarado correcto es que los jefes de departamento llamasen a sus empleados enfermos o de baja médica para interesarse por su estado de salud al principio de este procedimiento», cuenta. «Es decir, si un trabajador, cuando se pone enfermo, recibe una llamada de su jefe para preguntarle qué tal está, eso no va en contra de la ley», dice antes de entrar de lleno en la materia.

«Primero, porque así recuerda la sentencia, el trabajador no tiene por qué coger el teléfono si no quiere, y segundo, porque estas llamadas se realizan una sola vez cuando empieza esta enfermedad y no se ha encontrado ningún signo o síntoma de presión al trabajador», avisa antes de dejar claro el caso en el que será ilegal por parte de la empresa. «En el caso de que estas llamadas sean constantes o sean para presionarle o para preguntarle el motivo de tu baja. Ahí sí que se estaría incumpliendo la ley», deja claro sobre el acto en el que la ley actuará a favor del trabajador en cuestión.