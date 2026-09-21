Solo el 37% de las empresas utiliza Inteligencia Artificial en procesos de Recursos Humanos

La digitalización ya ha entrado en los departamentos de Recursos Humanos, pero, por el momento, lo hace de forma desigual y poco estructurada: sólo el 37% de las empresas utiliza Inteligencia Artificial (IA) en procesos de RR. HH. y el 83% reconoce que aún no ha alcanzado un nivel óptimo de digitalización. Son conclusiones del I Barómetro de la Digitalización de los RR. HH. en España, impulsado por Auria HR.

En el caso de la IA, su adopción se concentra especialmente en ámbitos como la selección y el reclutamiento o la formación y el desarrollo, donde el retorno en agilidad es más inmediato. Sin embargo, su integración estructurada en los departamentos de RR. HH. todavía es incipiente. El nivel de confianza también varía en función de la experiencia: alcanza los 3,29 puntos sobre 5 entre las empresas que ya utilizan IA, frente a los 2,49 puntos entre aquellas que todavía no la han incorporado.

A esta brecha se suma el uso todavía limitado de los datos para la toma de decisiones: únicamente el 17,8% de los departamentos de RR.HH. toma decisiones basadas completamente en analítica y datos. El Barómetro refleja así que, aunque las compañías han avanzado en la digitalización de los procesos más operativos, la tecnología todavía no está plenamente integrada como herramienta para analizar, anticipar y orientar las decisiones de RR. HH.

Falta de tiempo

«La falta de tiempo es hoy uno de los principales frenos para avanzar en la digitalización de RR.HH., como señala el 47,3% de las empresas encuestadas, incluso por delante de la ausencia de presupuesto. Sin embargo, existe una paradoja: necesitamos digitalizar precisamente para liberar tiempo de las tareas operativas y poder dedicarlo a funciones más estratégicas. La clave está en que la tecnología ayude a simplificar procesos y no se perciba como una carga adicional», explica Carla Segovia, Operations Manager de Auria HR.

El control horario es el proceso de RR. HH. más digitalizado, con un 90% de empresas que ya lo tiene resuelto, seguido de la nómina (76%) y la gestión de ausencias (70%). Sin embargo, la adopción es menor en ámbitos como el onboarding (44%), la evaluación del desempeño (42%), las encuestas de clima (34%) y los cuadros de mando (26%).

Dos velocidades en la digitalización

«Nos encontramos con dos velocidades en la digitalización de los RR. HH. Hemos avanzado en la automatización de procesos operativos, pero todavía tenemos que trasladar ese impulso a aquellos ámbitos que permiten comprender mejor a las personas y convertir ese conocimiento en decisiones estratégicas. En un contexto marcado por la alta rotación y la escasez de candidatos, el reto pasa por extender la digitalización hacia aquellos procesos que permiten gestionar mejor el talento, anticiparse a sus necesidades y mejorar la experiencia de los empleados», señala Ángel Pidal, CEO de Grupo Nortempo y fundador de Auria HR.

El informe también muestra que un 11% de las empresas todavía no utiliza ninguna herramienta específica de RR. HH., una realidad que evidencia el margen que existe para facilitar el acceso a soluciones digitales sencillas e integradas, especialmente en organizaciones con equipos pequeños y poco margen para abordar proyectos largos de implantación.

Un 11% de las empresas todavía no utiliza ninguna herramienta específica de RR. HH.

De cara al próximo año, el 60% de las compañías sitúa la automatización de tareas administrativas como su principal prioridad, seguida del análisis de datos (31%) y la mejora de la experiencia del empleado (29%).

El Barómetro apunta así a un cambio de etapa: el reto, y la oportunidad, de los departamentos de RR. HH. está en pasar de digitalizar para cumplir a digitalizar para medir, anticipar y decidir, integrando tecnología, datos e IA con criterios claros y con una gestión del cambio que garantice impacto real en los procesos.