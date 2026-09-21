Las acciones de la farmacéutica danesa Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, se desplomaban alrededor de un 6% este lunes en la Bolsa de Copenhague, después de que la compañía presentase ante los inversores su estrategia para los próximos años. Los títulos llegaron a caer hasta un 7% durante la sesión.

En su Capital Markets Day, celebrado en Londres, Novo anunció su objetivo de lanzar más de cinco productos con potencial de convertirse en grandes éxitos comerciales antes de 2030 y alcanzar unas ventas de más de 150.000 millones de coronas danesas (unos 20.000-23.000 millones de euros) en 2035 procedentes de su cartera de productos en desarrollo, ajustadas al riesgo. En este sentido, la cifra no representa una previsión de facturación total del grupo.

La compañía también pretende contar con al menos cinco programas de fase 3 en obesidad y diabetes y otros cinco en distintas áreas terapéuticas, en un intento de diversificar su negocio más allá de los tratamientos basados en semaglutida. Para el periodo 2026-2030, Novo aspira a lograr un crecimiento anual compuesto de sus ingresos en línea con el de un grupo de compañías farmacéuticas de referencia, aunque no ha ofrecido una cifra concreta. Estos objetivos no constituyen una previsión financiera oficial.

Otro de los objetivos es ampliar la capacidad de producción para poder tratar con GLP-1 orales a diez veces más personas con obesidad y superar los 60 millones de pacientes atendidos en todo el mundo en 2030.

Planes ambiciosos de Novo

La reacción del mercado se produce en un contexto de creciente competencia con Eli Lilly, fabricante de Zepbound, y de presión sobre Novo para demostrar que puede mantener el crecimiento más allá de Ozempic y Wegovy. Reuters señala además que las acciones de la compañía han perdido más del 70% desde sus máximos alcanzados en 2024.

La farmacéutica, que la semana pasada presentó su nueva identidad corporativa bajo el nombre de ‘Novo’, está dirigida desde agosto por Mike Doustdar. La compañía ha señalado que el cambio de marca forma parte de una nueva etapa estratégica.