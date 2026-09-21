La psicología lo confirma: esto es lo que ocurre en nuestra mente cuando alguien desactiva las confirmaciones de lectura en WhatsApp

El doble check azul de WhatsApp, aunque fue diseñado para facilitar la comunicación, también puede generar inquietud y presión emocional cuando se concede demasiada importancia a su significado. La cuestión está en aprender a utilizar la tecnología como una herramienta útil para relacionarnos, sin permitir que sus señales condicionen nuestra tranquilidad o nuestra forma de interpretar las relaciones con los demás.

Cuando nuestro sistema emocional tiene que responder continuamente a cada estímulo procedente del entorno digital, podemos terminar entrando en un estado de sobreestimulación. Esta actividad mental constante puede dificultar la concentración y hacer más complicado tomar decisiones con calma.

Las implicaciones de desactivar las confirmaciones de lectura en WhatsApp

Algunas investigaciones sobre las aplicaciones de mensajería instantánea han señalado que funciones como las confirmaciones de lectura aumentan la presión por contestar con rapidez. De alguna manera, saber que la otra persona puede comprobar que hemos visto su mensaje hace que el tiempo que tardamos en responder se convierta también en una información que sentimos que debemos controlar.

«En realidad, quitar el check azul revela bastante menos sobre la personalidad de alguien de lo que solemos pensar, ya que esto no significa necesariamente que sea una persona evitativa, distante o que quiera ocultar algo, porque a veces es simplemente una manera de recuperar cierto control sobre cuándo responder. WhatsApp ha introducido algo curioso en nuestras relaciones: antes podíamos recibir una carta, un mensaje o incluso una llamada y existía un margen entre recibirla y responder. Sin embargo, ahora dejamos pequeñas ‘huellas digitales’ constantemente como si estamos en línea, si hemos leído o a qué hora nos conectamos, y esa información termina generando expectativas», explica a SEMANA la psicóloga Violeta Acedo.

Leer un mensaje no implica necesariamente estar disponible para mantener una conversación. Muchas personas leen un mensaje mientras están ocupadas y decidan esperar hasta encontrar el momento y la disposición adecuados para responder.

El papel de la incertidumbre

La psicóloga señala que puede afectarnos que alguien no tenga activado el check azul porque elimina una parte de la información disponible, y a los seres humanos no siempre nos resulta fácil convivir con la incertidumbre. Con la confirmación activada, sabemos que lo ha leído. Pero, cuando no aparece, no sabemos si lo ha visto, si está ocupado, si no quiere contestar o si simplemente todavía no ha abierto WhatsApp.

Lo interesante es que el check azul tampoco acaba realmente con la incertidumbre. Saber que alguien ha leído un mensaje no permite conocer el motivo por el que todavía no ha respondido. Investigaciones sobre ghosting han revelado la confirmación de lectura en WhatsApp puede hacer que el silencio se interprete como algo más intencionado, porque ya no pensamos simplemente «no me ha contestado», sino «sé que lo ha leído y ha decidido no responderme».

Los motivos más habituales

Las personas con una autoestima más vulnerable pueden buscar parte de su sensación de valor en las respuestas y señales que reciben de los demás, en lugar de encontrarla en sí mismas. En estos casos, la rapidez con la que alguien responde o el simple hecho de que haya leído un mensaje pueden terminar convirtiéndose, sin pretenderlo, en una especie de medida de cuánto importamos.

Por otro lado, cuando aparece la inseguridad, cualquier señal ambigua puede interpretarse como una confirmación de los propios temores: «no soy suficientemente interesante», «estoy molestando» o «quizá no le importo». En este contexto, el doble check azul puede convertirse fácilmente en un foco de dudas y preocupaciones.

En ocasiones, recibimos una respuesta casi inmediatamente y sentimos alivio, mientras que otras veces la espera se prolonga y aumenta la inquietud. Esta alternancia puede generar un patrón repetitivo, ya que la mente permanece pendiente del teléfono y cada comprobación se convierte en un intento de conseguir de nuevo esa sensación de tranquilidad.

Asimismo, saber que alguien ha leído nuestro mensaje sin conocer la razón por la que no responde deja un espacio que la mente intenta completar. Con frecuencia, ese vacío se rellena con interpretaciones negativas como «me está ignorando» o «he dicho algo que no debía».

Cuidar la salud mental en un entorno cada vez más conectado requiere identificar cuándo el uso de la tecnología empieza a influir en nuestro estado de ánimo y buscar formas de recuperar el equilibrio. La psicología destaca la importancia del autocuidado, que puede incluir desde establecer momentos de desconexión hasta dedicar tiempo a observar y comprender nuestras propias emociones.

Adoptar una postura consciente ante la ansiedad digital permite convertir estas señales en una oportunidad para detectar aspectos de nuestra rutina que necesitan cambios. «Quizá lo primero sea dejar de utilizar los indicadores de WhatsApp como si fueran pruebas de lo que la otra persona siente. También ayuda hablar de nuestras expectativas digitales igual que hablamos de cualquier otra cuestión de una relación, ya que hay personas que contestan en cuanto leen y otras que acumulan mensajes y responden cuando tienen tiempo», concluye Violeta Acedo.