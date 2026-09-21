Gabriel García-Márquez, escritor, sobre la vida: «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla»

¿Somos realmente la suma de todo lo que hemos vivido o, en cierta medida, de aquello que recordamos de nuestra propia historia? Gabriel García Márquez dejó una respuesta especialmente literaria a esta pregunta. «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla». La frase no apareció como una reflexión aislada, sino como el título de Vivir para contarla, el libro autobiográfico publicado por el Nobel colombiano en el año 2002.

La memoria como protagonista

La frase resume una de las claves de Vivir para contarla, ya que Gabriel García Márquez no pretende presentar su pasado como una grabación exacta de los acontecimientos, sino reconstruirlo desde sus propios recuerdos. El libro recorre principalmente su infancia, adolescencia y primera juventud en Colombia, etapas fundamentales para entender cómo se formaron el escritor y el universo literario que posteriormente desarrollaría. Recordar no consiste únicamente en recuperar acontecimientos, sino también en interpretarlos y organizarlos para convertirlos en un relato.

Una vida convertida en relato

Gabriel García Márquez dedicó buena parte de su trayectoria a demostrar el poder de contar historias. Antes de convertirse en uno de los grandes novelistas en lengua española, trabajó como periodista y desarrolló una relación especialmente estrecha con la narración de acontecimientos reales. Su autobiografía utiliza precisamente esa mirada de escritor para reconstruir su propia existencia.

En Vivir para contarla, el escritor colombiano regresa a lugares, personas y episodios de su infancia y juventud. La casa familiar, sus abuelos, sus primeros años como periodista, sus emociones y las experiencias que terminarían ayudando a crear algunas de sus obras aparecen transformados por la perspectiva de quien recuerda décadas después.

La importancia de cómo contamos nuestra historia

Aquí aparece la segunda parte de la frase de Gabriel García Márquez. Para el escritor, recordar y contar están estrechamente unidos. Un mismo acontecimiento puede adquirir un significado diferente dependiendo de qué detalles conservamos, cuáles olvidamos y de qué manera decidimos narrarlos.

La literatura de Gabriel García Márquez llevó esta relación entre realidad y narración mucho más lejos. En sus novelas, acontecimientos cotidianos, recuerdos familiares, tradiciones y elementos extraordinarios conviven dentro de una misma realidad narrativa. El pasado, por tanto, no aparece únicamente como una sucesión de fechas, sino como una materia que puede transformarse al ser contada.