Muere repentinamente el conocido ex jugador de la NBA Michael Sweetney

El mundo del baloncesto ha recibido con tristeza la muerte de Michael Sweetney, ex jugador de la NBA que jugó durante cuatro temporadas en los New York Knicks y los Chicago Bulls. El estadounidense falleció el pasado 16 de septiembre a los 43 años en el Newark Beth Israel Medical Center, en Nueva Jersey, según han confirmado varias fuentes estadounidenses. Su esposa, India Sweetney, fue la encargada de comunicar la noticia a través de las redes sociales, donde destacó el papel de sus hijos y su familia en la vida del ex deportista. Por el momento, la familia no ha hecho pública la causa de la muerte.

Michael Sweetney fue una de las grandes figuras del baloncesto universitario estadounidense antes de dar el salto a la NBA. Tras tres temporadas en Georgetown, donde promedió 18,2 puntos y 9,2 rebotes en 96 partidos, fue elegido por los New York Knicks con el número 9 del Draft de 2003. Aquella promoción estuvo marcada por la presencia de estrellas como LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade y Chris Bosh. El ala-pívot disputó dos temporadas en Nueva York antes de ser traspasado a los Chicago Bulls, donde jugó otras dos campañas. En total, disputó 233 partidos en la NBA, 73 de ellos como titular, con unos promedios de 6,5 puntos y 4,5 rebotes por encuentro. Aunque su paso por la liga estadounidense terminó en 2007, continuó vinculado al baloncesto profesional durante varios años.

Su carrera posterior le llevó por diferentes países y competiciones. Pasó por China y desarrolló buena parte de su trayectoria internacional en Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En Uruguay dejó especialmente buen recuerdo tras vestir las camisetas de Biguá, Atenas y Urunday Universitario. Su llegada al baloncesto uruguayo se produjo en la temporada 2010-11 y posteriormente regresó en varias ocasiones. Más allá de su carrera, Michael Sweetney también será recordaado por hablar públicamente de sus problemas de salud mental. La muerte de su padre, poco después de ser elegido en el Draft de 2003, le llevó a atravesar una profunda depresión durante sus primeros años en la NBA. Años después explicó que llegó a tener pensamientos suicidas y utilizó su experiencia para concienciar sobre la importancia de pedir ayuda y hablar sobre este tipo de problemas.

Tras retirarse como jugador, encontró una nueva etapa profesional en los banquillos. En 2019 se incorporó como entrenador asistente a Yeshiva University, donde permaneció hasta 2023 y formó parte de una etapa de gran éxito para el programa. También ejerció como entrenador en la Ramaz School de Nueva York. Su último proyecto llegó apenas unas semanas antes de su muerte. El 18 de agosto, Golda Och Academy, un colegio de Nueva Jersey, anunció su llegada como entrenador principal del equipo masculino de baloncesto para la temporada 2026-27.

Los Knicks, los Bulls, Georgetown y antiguos compañeros y entrenadores han expresado públicamente sus condolencias por la muerte de Michael Sweetney. El baloncesto pierde solo 43 años a un ex jugador que pasó por la NBA y por varias ligas internacionales y que, después de su retirada, también fue importante para jóvenes jugadores en su formación y su educación.