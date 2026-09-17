Tragedia y drama en la familia de Nacho Novo: muere a los 26 años Ross, hijo del ex futbolista

La tragedia ha golpeado de lleno a la familia de Nacho Novo. El ex futbolista gallego ha comunicado el fallecimiento de Ross, su hijastro, a los 26 años, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. La noticia ha provocado una gran conmoción tanto entre los familiares y amigos del joven como en el mundo del fútbol escocés, donde el antiguo delantero del Rangers continúa siendo una figura muy querida. La familia ha pedido intimidad para afrontar estos momentos y por el momento no se han hecho públicas las circunstancias ni la causa del fallecimiento.

«Estamos absolutamente destrozados al compartir la triste noticia de que nuestro hermoso niño ha fallecido trágicamente», escribió el ex jugador en la publicación, donde recuerda al joven fallecido con unas fotografías que recorren todos sus años juntos. Ross era hijo de Donna Clark, ex pareja de Nacho Novo, y el futbolista gallego entró en su vida cuando el joven todavía era pequeño. Novo también ejerció como padrastro de Dylan, hermano de Ross.

La relación entre el ex delantero y los dos jóvenes se mantuvo incluso después de que Nacho Novo y Donna Clark pusieran fin a su relación. Ambos llegaron a casarse en 2015, después de varios años juntos, y tuvieron además un hijo en común. La separación de la pareja no terminó con el vínculo familiar que el ex futbolista había construido con Ross y Dylan, que también se ha despedido de él en las redes: «Descansa en paz, hermano mayor. Voy a echarte muchísimo de menos. Gracias por cuidarme siempre. Te quiero muchísimo; no puedo creer que esto sea verdad. Fuiste el mejor hermano del mundo. Eternos 26 años».

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Muestras de cariño hacia Nacho Novo

La noticia también ha generado numerosas muestras de apoyo procedentes del mundo del fútbol. El Darvel FC, equipo que actualmente dirige Nacho Novo, trasladó públicamente sus condolencias al técnico y a toda su familia y pidió que se respetara su intimidad. El Rangers, club en el que Novo se convirtió en uno de los jugadores más reconocidos durante su etapa en Escocia, también se ha sumado a las muestras de cariño, así como el Sporting de Gijón en nuestro país.

Nacho Novo, nacido en Ferrol en 1979, desarrolló buena parte de su carrera en Escocia. Tras pasar por el Racing de Ferrol, Huesca, Raith Rovers y Dundee, llegó al Rangers en 2004. Allí vivió la etapa más importante de su trayectoria, disputando más de 250 partidos y marcando alrededor de 70 goles, además de conquistar varios títulos nacionales. Posteriormente regresó a España para jugar en el Sporting de Gijón y pasó por otros clubes antes de retirarse en 2017. Desde entonces ha continuado ligado al fútbol desde los banquillos y actualmente dirige al Darvel FC.

La muerte de su hijastro Ross, con tan solo 26 años, deja ahora sumida en el dolor a toda la familia. Mientras continúan llegando mensajes de apoyo desde Escocia y España, Nacho Novo y sus allegados han optado por mantener en privado cualquier detalle relacionado con las circunstancias del fallecimiento o la causa de la muerte.