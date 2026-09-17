David Beckham propone otro candidato para el Balón de Oro: «Debería ganarlo»

El próximo 26 de octubre se entregará el Balón de Oro 2026 en Londres y, como suele ser habitual todos los años, todo lo que rodea a este galardón copa portadas en todo el último. El último en pronunciarse sobre el premio ha sido David Beckham, que ha dejado claro que le daría el trofeo al mejor jugador del año a Leo Messi debido al excelente Mundial 2026 en el que el futbolista del Inter de Miami consiguió llegar a la final, que finalmente acabó perdiendo contra España.

Messi sumó el título número 48 de su carrera después de ganar en la pasada madrugada la Campeones Cup tras vencer 2-0 al Cruz Azul en un partido que enfrenta al ganador de la MLS de Estados Unidos y el campeón de la Copa de Campeones de México. La estrella argentina lideró al Inter de Miami en un partido en el que anotó un gol (su tanto número 100 en Estados Unidos) y repartió una asistencia para acabar levantando el trofeo.

Después de este partido, y a pie de campo, David Beckham quiso presentar la candidatura para el Balón de Oro de un Leo Messi que a los 39 años sigue superando estadísticas desde Estados Unidos. El argentino está dentro de los candidatos a hacerse con el premio después de su buen rendimiento en el pasado Mundial, en el que lideró a Argentina camino de una final en la que acabó diluyéndose y perdiendo con España en el MetLife de Nueva York.

Beckham apuesta por Messi para el Balón de Oro

David Beckham se agarró al gran Mundial de Messi a los 39 años para que gane su noveno Balón de Oro de su carrera. «Todavía no puedo creer que lo tengamos aquí en Miami jugando para nuestro equipo», comenzó diciendo en su intervención en la que dejó clara su admiración por el futbolista argentino.

«Por eso voy a los entrenamientos todos los días para verlo. Todos queremos ver a Leo jugar para siempre. Cuando le ves hacer cosas como esta noche, cuando ves el Mundial que ha tenido, no es suerte que esté siendo considerado para el Balón de Oro de nuevo. No es suerte, porque él probablemente fue el mejor jugador del torneo», afirmó.

«Tuvo un año increíble el año pasado. Llegó a ese torneo en el Mundial. Y como acabas de decir, con 39 años, para influir en un Mundial y cada partido como lo hizo, eso es especial», afirmó sobre el torneo que hizo el argentino. «No hay nadie con 39 años que esté haciendo esto a este nivel, así que merece ser considerado para el Balón de Oro. En mi opinión, debería ganarlo», afirmó.

«Tiene grandes jugadores allí como Harry Kane, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, y otros jugadores, pero ya sabes, cuando hablas de Leo… soy su mayor seguidor», dijo sobre los competidores que tendrá Leo Messi de cara a un Balón de Oro en el que los grandes favoritos son Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.