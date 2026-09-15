Simeone, contundente con el Balón de Oro: «Se lo daría a Messi sin ninguna duda»

El Balón de Oro comienza a llevarse los focos. A poco más de un mes para la entrega, la campaña ya se ha recrudecido con Mbappé y Lamine Yamal recordando méritos para tocar metal. Sus entrenadores se suman a ello y la cuestión llega hasta los ajenos, como Simeone, que, a caballo entre los partidos de Liga y el inminente derbi, se moja en esto de los merecimientos.

«Se lo daría a Messi sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo con la edad que tiene. Messi. No hay duda». De ganarlo, sería el noveno galardón para el argentino, que finalizó el Mundial como subcampeón tras claudicar ante España y fue el segundo máximo goleador del torneo con ocho goles, por detrás de Mbappé con diez tantos. Con su club, Inter Miami, suma 22 goles y 12 asistencias.

Al Metropolitano también llegó el recado de Mourinho después del penalti señalado a favor del Atlético ante la Real Sociedad y el que dispuso el Barcelona contra el Levante. «Me sorprende que nadie me pregunte sobre los penaltis», dijo el entrenador del Real Madrid ya entrando en semana de derbi. Las casualidades no existen. Simeone respondió entre risas y de manera escueta. «Nada que comentar», dijo.

A todo esto, el Atlético juega este miércoles un partido de Liga. Contra Osasuna en el Metropolitano. Será el aperitivo para el plato fuerte que viene el próximo domingo con el derbi ante el Real Madrid. «Necesitamos hacer un partido importante. Venimos de un esfuerzo muy grande, necesitamos a nuestra gente, esperemos encontrarnos con el escenario que siempre hemos tenido», detalló Simeone.

Ante la Real Sociedad debutó con gol Jonathan David, quien cursa la mili cholista a marchas forzadas. «El otro día entró muy bien en el segundo tiempo. Valoraremos si es el momento para que empiece o si es momento que entre desde el banquillo. Por lo que hemos hablado con los médicos, Julián sigue en proceso de recuperación y ante Osasuna no nos va a acompañar», argumentó Simeone.

El calendario de este inicio de temporada ha variado. Más cargado en el inicio y con tres semanas de parón. «Se nota el poco descanso, es normal porque jugamos Liga y Champions. Estamos acostumbrados a la negativa de un montón de gente, critican cuanto hay espacio para criticar. El equipo está en construcción. Tenemos cinco nuevos jugadores y cuatro o cinco canteros. Iremos mejorando con partidos. Necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe. Sobre las tres semanas de parón, nos adaptaremos como hacemos siempre con todo», finalizó Simeone.