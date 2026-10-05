Fernando Alonso y su aplaudido gesto con Oliver Solberg tras perder el Mundial de Rallys en el último tramo

Fernando Alonso sabe lo que es perder un Mundial en los últimos momentos. Lo tuvo en sus manos en 2010 y también en 2012 cuando la moneda salió cruz en lugar de cara y por eso ha querido tener un gesto con Oliver Solberg. El piloto nórdico se estrelló en el último tramo del Rally de Cerdeña perdiendo la corona mundial a escasos metros del final.

«Muchísimo respeto por ir a por ello hasta el final y llevar los límites al máximo. De eso se tratan las carreras», dijo Fernando Alonso en sus redes sociales sobre lo vivido por el piloto de 25 años. Solberg lo tenía todo de cara hasta que un accidente a tres curvas de la línea de meta le privó de su primer título de campeón del mundo.

¡VER PARA NO CREER! 😱 Oliver Solberg pierde el Mundial a solo 100 metros de la línea de meta. ¡Qué final de infarto en el #RallydeCerdeña 💔 #WRC https://t.co/xOr5J4PQWM — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2026

Carlos Sainz también tuvo un desenlace muy similar en el Mundial de Rallys en 1998 cuando perdió el campeonato a escasos 500 metros de la meta. La mítica frase de Luis Moyá con ese «Carlos trata de arrancarlo» ha pasado a la posteridad de la historia del mundo del motor.

Fernando Alonso también escribió sus capítulos oscuros en esta suerte de la última carrera siendo especialmente recordado el desenlace del Mundial de 2010. Tenía todo de cara para ganarlo cuando se cruzó con un Vitaly Petrov que hizo la carrera de su vida y le impidió adelantarle para ver cómo Sebastian Vettel conseguía su primer título Mundial.

Aquel revés dejó a un Fernando Alonso que sigue sin haber podido ganar su tercer Mundial de Fórmula 1 y que seguirá luchando en 2027 con 46 años. No hay mal que por bien no venga porque quizá de lo contrario el asturiano se habría retirado mucho antes.